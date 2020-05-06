LTB Başkan Harmancı: “Yüzlerce kamusal nokta belediye ekipleri tarafından ilaçlandı”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, açılan ve açılacak tüm devlet dairelerinin ilaçlanmasının sürdüğünü, yüzlerce kamusal noktanın belediye ekipleri tarafından ilaçlandığını kaydetti.

Bazı teknolojik yöntemleri hayata geçirmek için çalışma yaptıklarını da vurgulayan Harmancı, ekmek fırınlarının kamera aracılığıyla denetlenmesi, iş yükünün azaltılması, denetim gücünün artırılması gibi konuların da gündemlerinde olduğunu belirtti.

Hijyen ve maske takma konusundaki kurallara dikkat edildiğini, özellikle kayıt sistemi konusunda çok hassas olduklarını ifade eden Harmancı, olumsuzluk olması halinde kayıt sistemiyle işletmelere kimlerin giriş çıkış yaptığının kolaylıkla belirlenebileceğini söyledi.

Harmancı, “Sağlık karneleri konusundaki denetimleri de artırdık” dedi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Havadis Web TV’de konuşan Harmancı, ekonomik önlem çerçevesinde belediyelerden yapılan kesintiye de değindi, kesintiden en fazla LTB’nin etkilendiğini söyledi.

Harmancı, “LTB olarak bu konuda uzman ekiplerle çalışarak ekonomik durum raporu hazırlıyoruz. Buradan çıkacak bilimsel verileri hükümet ile paylaşıp finansman ihtiyaçlarının nasıl giderilebileceği konusunda ne gibi katkıda bulunabileceklerini ileteceğiz. Raporu ayrıca kamuoyunun bilgisine de sunacağız” dedi.

Harmancı, belediyenin martta yüzde 50, nisanda yüzde 65 oranında gelir düşüşü yaşadığını açıkladı.

Kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından sonra Lefkoşa’da yaşanan yoğunluğa işaret eden Harmancı, belediye yetkililerinin de yurttaşlar gibi açılımla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarını basın toplantısıyla öğrendiğini söyledi.

Bu yaklaşımı doğru bulmadıklarını, yerel yönetimlerin Bakanlar Kurulu’nun alacağı kararlar konusunda paydaş olması gerektiğini dile getiren Harmancı, yerel yönetimlerin bu kararların uygulanmasındaki rolüne dikkat çekti.

Harmancı, böylesi bir dönemde eşgüdümün daha iyi bir şekilde sağlanması gerektiğini kaydetti.

“VEFAT SAYISI GEÇMİŞ YILLAR İLE PARALELLİK GÖSTERİYOR”

Harmancı, Lefkoşa sınırları içindeki vefat sayılarının geçmiş yıllarla paralellik gösterdiğini de kaydederek, 2017’nin Nisan ayında 44, 2018’in Nisan ayında 38, 2019’un Nisan ayında 41, 2020’nin Nisan ayında ise 40 kişinin Lefkoşa’ya defnedildiğini kaydetti.

Başkan Harmancı diğer belediyelere 2017’nin Nisan ayında 34, 2018’nin Nisan ayında 35, 2019’nun Nisan ayında 35, 2020’nin Nisan ayında ise 25 kişi teslim edildiğini belirtti.

“AÇILAN İŞ YERLERİNDE TEST YAPILAN PERSONELE BELGE VERİLMELİ”

Harmancı, geçmişte olduğu gibi bu süreçte de kurallara uymayan işletmelere kapatma ve uyarı cezası verileceğini söyledi.

Hijyen ve maske takma konusundaki kurallara da dikkat edildiğini, özellikle kayıt sistemi konusunda çok hassas olduklarını ifade eden Harmancı, bu kayıt sistemi sayesinde, herhangi bir olumsuzluk halinde işletmelere kimlerin giriş çıkış yaptığının kolaylıkla belirlenebileceğini söyledi.

LTB olarak iş yerleri çalışanlarının Covid-19 testi için hastanene sevklerini yaptıklarını kaydeden Harmancı, Sağlık Bakanlığı tarafından bu testten geçirilen kişilere belge verilmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı’na öneride bulunduklarını söyledi.

Başkan Harmancı, ayrıca sağlık karneleri konusundaki denetimlerini de artırdıklarını ifade etti.

Açık spor alanlarının az olması nedeniyle bu alanlarda kalabalıklaşmanın gündeme geldiğini belirten Harmancı, yurttaşların yürüyüşlerini sokak araları ve caddelerde yapmasının daha doğru ve sağlıklı bir tercih olacağını belirtti.

“YÜZLERCE KAMUSAL NOKTA BELEDİYE EKİPLERİ TARAFINDAN İLAÇLANDI”

Gıda depolarına yönelik eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü de ifade eden Harmancı, açılan ve açılacak olan tüm devlet dairelerinin ilaçlanmasının sürdüğünü ve açılım ile birlikte yüzlerce kamusal noktanın belediye ekipleri tarafından ilaçlandığını söyledi.

LTB ile Lipa Danışmanlık Şirketi’nin 3 hafta önce bir sözleşme imzaladığını dile getiren Harmancı, şirketin kimya mühendisleri aracıyla Covid 19 mücadelesinde tedarikçilerin uyması gereken kurallar hakkında 65 iş yerine eğitim verildiğini söyledi.

Harmancı, söz konusu modelin yeni açılan iş yerlerine yönelik olarak da devam edeceğini belirtti.

“TEMMUZ SONUNA KADAR TÜM BÖLGELERİN TEMİZLİĞİ YAPILACAK”

Ot temizliği ile ilgili olarak da açıklamada bulunan Harmancı, açılımdan önce ana caddeler üzerinde temizlik yapmaya çalıştıklarını ancak tepkiler üzerine çalışmalarını sonlandırdıklarını belirtti.

Anneler günü öncesinde tüm mezarlıkların bakım ve temizliğinin yapıldığını da ifade eden Harmancı, bununla birlikte hazırlanan program çerçevesinde 15 Mayıs’a kadar ana caddelerinin temizliğinin tamamlanacağını, temmuz sonuna kadar ise bütün bölgelerin, tüm sokakların temizliğinin yapılacağını söyledi.

“SİVRİSİNEKLE MÜCADELEYE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Harmancı, Batı Nil Virüsü nedeniyle geçen yıl 4 kişinin vefat ettiğini belirterek, sivrisinek ve haşere ile mücadele konusunda LTB Halk Sağlığı Şubesi’nin büyük özveri ile çalıştığını söyledi.

LTB’nin sivrisinek konusunda uzun yıllardır kanserojen madde içermeyen biyolojik bir mücadele sürdürdüğünü vurgulayan Harmancı, bu dönemin ot sineği dönemi olduğunu ve bunun sivrisinek ile karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Harmancı, Mayıs ayı yağmurlarının özellikle ay sonunda sivrisinek üremesi için etkili olduğunu ifade etti.