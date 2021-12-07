LTB Başkanı Harmancı 3. Belediye Başkanları Birlikte Yaşama Zirvesi’ ne Katılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)Başkanı Mehmet Harmancı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 10 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek “3. Belediye Başkanları Birlikte Yaşama Zirvesi’ne katılıyor.

Dünyanın dört bir yanından belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları ve düşünce liderlerinin katılımı ile düzenlenen zirve 7 ve 8 Aralık 2021 tarihinde online, 10 Aralık 2021 tarihinde ise fiziki katılımla gerçekleştirilecek.



2015’te Montreal, 2019’da Duesseldorf, 2021’de İzmir

Birincisi 2015 yılında Montreal'de, ikincisi 2019 yılında Duesseldorf'ta yapılan zirve, Belediye Başkanlarına ve şehir liderlerine, kentsel toplulukların yararına "Birlikte Yaşamayı" teşvik edecek bir platform sunmanın yanı sıra, şehirlerde sosyal uyumu geliştirmek için Birlikte Yaşama konusunda iyi fikirlerin ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak ana hedefleri ile gerçekleştiriliyor.

Başkan Harmancı “Birlikte Yaşama” konusunda zirve konuşmasını yapacak

LTB Başkanı Mehmet Harmancı zirvede “Birlikte Yaşama” konusunda bir konuşma yapacak. Zirvede ayrıca, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuşma yapacak.