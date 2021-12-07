  • BIST 1.971,03
  • Altın 779.43653
  • Dolar 13.7148
  • Euro 15.4215
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

LTB Başkanı Harmancı 3. Belediye Başkanları Birlikte Yaşama Zirvesi’ ne Katılıyor

» »
LTB Başkanı Harmancı 3. Belediye Başkanları Birlikte Yaşama Zirvesi’ne katılıyor
LTB Başkanı Harmancı 3. Belediye Başkanları Birlikte Yaşama Zirvesi’ ne Katılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)Başkanı Mehmet Harmancı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 10 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek “3. Belediye Başkanları Birlikte Yaşama Zirvesi’ne katılıyor. 

 

Dünyanın dört bir yanından belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları ve düşünce liderlerinin katılımı ile düzenlenen zirve 7 ve 8 Aralık 2021 tarihinde online, 10 Aralık 2021 tarihinde ise fiziki katılımla gerçekleştirilecek.

2015’te Montreal, 2019’da Duesseldorf, 2021’de İzmir

Birincisi 2015 yılında Montreal'de, ikincisi 2019 yılında Duesseldorf'ta yapılan zirve,  Belediye Başkanlarına ve şehir liderlerine, kentsel toplulukların yararına "Birlikte Yaşamayı" teşvik edecek bir platform sunmanın yanı sıra, şehirlerde sosyal uyumu geliştirmek için Birlikte Yaşama konusunda iyi fikirlerin ve iyi uygulamaların paylaşılmasını sağlamak ana hedefleri ile gerçekleştiriliyor. 

 

Başkan Harmancı “Birlikte Yaşama” konusunda zirve konuşmasını yapacak

LTB Başkanı Mehmet Harmancı zirvede “Birlikte Yaşama” konusunda bir konuşma yapacak. Zirvede ayrıca, Bodrum Belediye Başkanı  Ahmet Aras, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı  Vahap Seçer  ve  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de konuşma yapacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maviş: Gönyeli İlkokulunda 34 değil 43 vaka var29 Kasım 2021 Pazartesi 12:57
  • KTÖS' den Eylem Var28 Kasım 2021 Pazar 10:11
  • Mağusa'da evinde ölü olarak bulunan Aldulrahman Yahaya ile ilgili soruşturma devam ediyor23 Kasım 2021 Salı 11:07
  • Özlem öğretmeni kaybettik22 Kasım 2021 Pazartesi 18:50
  • Başkent Lefkoşa’da İş Yeri Denetimleri Devam Ediyor22 Kasım 2021 Pazartesi 12:34
  • Benli: Çok Güçlü Yapımızla Yeni Hayallerimiz Var21 Kasım 2021 Pazar 13:49
  • 47 yaşında Lefkoşa'da ani ölüm!17 Kasım 2021 Çarşamba 15:32
  • Sevim İşcan hayatını kaybetti16 Kasım 2021 Salı 16:21
  • Vahim Zarar16 Kasım 2021 Salı 15:09
  • Başkan Harmancı: Surlariçi’ndeki çocuklarımıza sportif ve kültürel etkinlik imkanları yaratmaya devam edeceğiz16 Kasım 2021 Salı 13:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti