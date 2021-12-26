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LTB Başkanı Harmancı: “Birimiz Aç, Birimiz Tok Olmaz. Paylaşım Bakkalı Hizmet Vermeye Başlıyor”

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LTB Başkanı Harmancı: “Birimiz Aç, Birimiz Tok Olmaz. Paylaşım Bakkalı Hizmet Vermeye Başlıyor”
LTB Başkanı Harmancı: “Birimiz Aç, Birimiz Tok Olmaz. Paylaşım Bakkalı Hizmet Vermeye Başlıyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ülkemizde her geçen gün artmakta olan işsizlik, güvencesizlik, yoksulluk ve hatta açlıkla beraber, yerel yönetimleri de mali açıdan zor bir yılın beklediğini ancak görevde kaldıkları sürece LTB olarak sosyal adalet mücadelesinden ve sosyal destek politikalarından asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.

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LTB Paylaşım ve Dayanışma Uygulamalarına Bir Yenisini Daha Ekliyor

27 Aralık 2021 tarihinden itibaren Paylaşım Bakkalı’nın hizmet sunmaya başlayacağını duyuran Harmancı, geçici yoksulluk yaşayan Lefkoşalılara bir yandan temel gıda ürünleri sağlanırken, bir yandan da desten alan bireylerin sosyal hizmet uzmanı yönlendirmesiyle güçlendirilmelerinin hedeflendiğini vurguladı.

 

Harmancı: “Birimiz aç, birimiz tok olmaz.”

“Birimiz tok, birimiz aç olmaz” diyerek çıktıkları yolda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Lefkoşalının desteği ile ilerleyeceklerini ifade eden Harmancı “Bu şehir paylaşmayı da dayanışmayı da iyi bilir. Ve Paylaşım Mutfağı bunun en somut, en güzel örneğidir” dedi. Paylaşım Bakkalı’nın başlangıç sermayesini kısmen devam etmekte olan Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında Avrupa Birliği katkısıyla, kısmen bireysel bağışçıların desteğiyle, kısmen de LTB öz kaynaklarıyla karşılandı.  Harmancı, TUTDER ve bazı marketlerle hali hazırda iş birliği konusunda çok olumlu iletişimleri olduğunu, detayların önümüzdeki günlerde netleşeceğini ifade ederken, “sürdürülebilirliği de el birliğiyle sağlayacağız” dedi.

 

Gıda Paketi Başvuruları Mesai Saatinde Alınıyor, Online Katkı Sağlanabiliyor

Gıda desteği başvuruları mesai saatleri içinde 0548 852 0582 numaralı telefondan arayarak veya mesaj yoluyla yapılabilecek.

 

İhtiyaçlı ailelere ulaştırılmak üzere gıda paketi alarak katkı koymak isteyen yurttaşlarımız https://katki.paylasimmutfagi.com/ adresinden paylaşıma destek olabilirler.

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