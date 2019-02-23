  • BIST 103.186
  • Altın 227,073
  • Dolar 5,3171
  • Euro 6,0307
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

LTB Başkanı Harmancı, Bükreş’te temaslarda bulundu

» »
LTB Başkanı Harmancı, Bükreş’te temaslarda bulundu
LTB Başkanı Harmancı, Bükreş’te temaslarda bulundu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), dünyada uluslararası ilişkiler yönetimi yanında büyük şehirler ölçeğindeki ilişkiler boyutunda giderek önemi artan kent diplomasisi çerçevesinde önemli bir girişimde bulunarak Romanya’nın başkenti Bükreş şehrindeki iki belediye ile işbirliklerine gidiyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, 18-21 Şubat tarihleri arasında Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Romanya’nın başkenti Bükreş’te bulunan iki belediyeden aldığı davetler kapsamında mevkidaşları Bükreş 5. Sektör Belediye Başkanı Daniel Florea ve Bükreş 4. Sektör Belediye Başkanı Daniel Baluta ile görüşmeler gerçekleştirdi.

LEFKOŞA SOKAKLARINA BÜKREŞ AKILLI OTOPARK SİSTEMİ MODELİ

Bükreş 4. Sektör Belediyesi ile akıllı otopark sistemlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Belediyenin mevcut otoparklarında incelemeler yapılarak belediye okulu ve parkları yerinde incelendi. Akıllı otopark sistemlerinin yazılımı, mobil uygulama ve web sitesi yazılımı için Bükreş 4. Sektör Belediyesi’nin sisteminin Lefkoşa’ya örnek olarak uygulanması ve kurulumunda bilgi, deneyim ve tecrübelerin paylaşılması kararlaştırıldı.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ORTAK PROJELER HAZIRLANACAK

Bükreş 5. Sektör Belediyesi ile yapılan görüşmelerde ise çocuklara yönelik sosyal ve kültürel ortak projeler hazırlanmasında mutabık kalındı. Ayrıca Lefkoşa Maratonu’na sporcuların gönderilmesine ilişkin niyetlerini Bükreş 4. Sektör Belediye Başkanı Daniel Florea, LTB Başkanı Harmancı’ya iletti.

LTB İLE BÜKREŞ’İN İKİ BELEİDYESİ PROTOKOL İMZALAYACAK

Dört gün süren temaslarda, Bükreş’in her iki belediyesi de LTB ile kurumsal ilişki başlatılacağını deklare ederek, bu kapsamda iş birliği protokolünün de imzalanması konusunda ortak karara varıldı. Böylece LTB, uluslararası arenada geliştirmiş olduğu ilişkiler ve iş birliklerine ilk kez Bükreş’teki belediyeleri de dahil etmiş olacak.

HARMANCI: “ŞEHİR DİPLOMASİSİ ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Romanya’nın başkentine alınan davetlerin önemine dikkat çeken LTB Başkanı Harmancı, birçok farklı alanlarda ilişkilerin resmi düzeye gelmesi adına somut adımlar atıldığını, Romanya’nın başkenti Bükreş’te bulunan 6 sektörden iki tanesiyle resmi temaslar yapıldığını ve her iki sektör belediye başkanlarının da protokole dayalı resmi ilişki gerçekleştirme noktasında oldukça samimi ve kararlı olduklarını gözlemlediklerini belirtti.

Harmancı, bu yıl içerisinde her iki başkanı da Lefkoşa’ya resmi temaslar yapmak üzere davet ettiklerini kaydederek, ülkenin içinde bulunduğu uluslararası açmazlar noktasında şehir diplomasisinin önemine vurgu yaptı.

LTB Başkanı Harmancı, LTB’nin tüm uluslararası kurumlarla geçmişten elde ettiği meşru zemin üzerinden ilişki kurumaya devam edeceğinin altını çizdi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da hırsızlıktan 3 tutuklu20 Şubat 2019 Çarşamba 15:01
  • Dikkatsizlik kaza getirdi! 1 bebek 2 kişi yaralandı!20 Şubat 2019 Çarşamba 11:54
  • “Çöpe değil geri dönüşüme”18 Şubat 2019 Pazartesi 13:16
  • Gönyeli'de ev yandı!17 Şubat 2019 Pazar 21:27
  • Vandalizm sınır tanımıyor16 Şubat 2019 Cumartesi 14:35
  • 49 yaşında hayatını kaybetti16 Şubat 2019 Cumartesi 11:15
  • Aracın çarptığı yaya ağır yaralı!16 Şubat 2019 Cumartesi 11:10
  • Lefkoşa’da aracın çarptığı 26 yaşında kadın ağır yaralandı15 Şubat 2019 Cuma 22:19
  • Lefkoşa'da Elektrik direğine çarparak durabildi!14 Şubat 2019 Perşembe 16:44
  • Son Dakika Haberi: Cezaevinde firar!14 Şubat 2019 Perşembe 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti