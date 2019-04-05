LTB Başkanı Harmancı: “Bütün özellikleri içinde barındıran çok özel bir festival organize ettik”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu “6.Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali” (KAFF)dün akşam gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Yönetmen Emin Alper’in “ Kız Kardeşler” filminin gösterimi ile açılan festival kapsamında KKTC dâhil olmak üzere 24 ülkeden 43 film gösterilecek.

Avenue Cinemax’ta gerçekleştirilen gala gecesine LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Hollanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi Nathalie Caarsma , Avustralya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Samuel James Beever, LTB meclis üyeleri ile çok sayıda sinema sever katıldı.

LTB Başkan Harmancı

LTB Başkanı Mehmet Harmancı açılışta yaptığı konuşmada Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali’ni 11 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Açılışa katılan Hollanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi Nathalie Caarsma ile Avustralya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Samuel James Beever’e teşekkür eden Başkan Harmancı, “11 yıl aradan sonra yeniden bu festivali düzenleyebilmek artık şehirde pek çok şeyin değiştiğinin önemli bir göstergesidir. Hollanda ve Avustralya elçileri bu akşam aramızda. Kendi devletimin kurumlarının yetlililerini de bu akşam aramazdı görmek isterdim” dedi.

LTB’nin Tiyatro Festavali’nin yanı sıra özellikle son iki yıldır Surlariçi’nde onbinlerce insanın katılımı ile gerçekleştirilen Yuka Blend Sokak Festival8 gibi önemli organazsonlara imza attığının altını çizen Harmancı, Engellemeyen Lefkoşa Birimi'nin engelsiz şölenlerinin de çok sayıda insanın biraraya geldiğini belirtti.

Lefkoşa’nın yeniden bir film festivaline sahip olmasının sanat açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan Başkan Harmancı, festivalde 43 film gösterileceğini söyledi. Festivalin birçok farklı konu ile toplumun farklı segmentlerinden insanları da bir araya getirme özelliği taşıdığını kaydeden Başkan Harmancı, bütün özellikleri içinde barındıran çok özel bir festival organize edildiğini kaydetti.

Başkan Harmancı, “Bizler festivalin gelenekselliştirilerek sürdürülmesini istiyoruz. Umarım çok güzel, zevkle izlenen bir festival olur” dedi.

“ Kız Kardeşler” filminin yönetmeni Emin Alper’in Türk sinemasının gelecek vadeden bir yönetmeni olduğunu belirten Başkan Harmancı, filmin geçtiğimiz aylarda Berlin Film Festivalinde de gösterildiğini söyledi.

LTB Başkanı Harmancı konuşmasının sonunda festival sponsonları Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Telsim Vodafone Grup Şirketi, Merit Grubu ile Avenue Cinemax işletmecileri ile Creditwest Bankası’na teşekkür etti.

Açıkgöz

Kız Kardeşler Film oyuncusu Kayahan Açıkgöz ise gecede yaptığı konuşmada “ Kız Kardeşler” filminin ilk olarak Berlin Film Festivali’nde gösterildiğini Türkiye’den önce ikinci kez ise KAFF’da gösterilecek olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Açıkgöz başta LTB Başkanı Harmancı olmak üzere festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Obenler

Festival Koordinatörü Murat Obenler de konuşmasında festival ve gösterilecek filmler hakkında bilgi verdi.

Festivali, “Büyülü Beyazperde”, “Hayatı Kucaklayan Belgesel”, “Kısa Filmler Kuşağı”, “Kuir Sinema”, “Çocukları Kucaklayan Sinema” ve “Mahkumları Kucaklayan Sinema” olmak üzere 6 bölüme ayırdıklarını dile getiren Obenler Büyülü Beyazperde başlığındaki uzun metraj filmlerin Lefkoşa Avenue Cinemax’ta 12.30,15.00, 18.00 ve 21.00 seanslarında gösterileceğini kaydetti.

Ana sponsor,sponsor ve katkılarla gerçekleşen festival

LTB organizasyonunda gerçekleşek festivalde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ana sponsor olarak Telsim Vodafone Grup Şirketi, Merit Grubu, Avenue Cinemax sponsor olarak yer alırken Creditwest Bankası da festvale katkı koydu. Lefkoşa’da onlarca sivil toplum örgütü, kurum-kuruluş,üniversite ve işletme de paydaş olarak festivalde yer alırken şehrin birçok yerine ulaşacak festival yerel yönetim-sivil toplum işbirliğinin güzel bir örneği olarak yapılacak.

7 bölümde 7 farklı renk

Festival kapsamında “Büyülü Beyazperde” bölümünde 14 uzun metrajlı sinema filmi, “Hayatı Kucaklayan Belgesel” bölümünde 4 belgesel, ”, “Kısa Filmler Kuşağı” bölümünde üniversite öğrencilerine yönelik seçilmiş 10 kısa film, “Engelsiz Sinema” bölümünde özel gereksinimli bireylere yönelik 5 film, “Kuir Sinema” bölümünde 5 kısa kuir filmi ve bir belgeseli, “Mahkumları Kucaklayan Sinema” bölümünde mahkumlar için seçilmiş bir film ve ”Çocukları Kucaklayan Sinema” bölümünde ilkokul çocuklarına yönelik bir animasyon gösterilecek.

14 uzun metraj film Aveue Cinemax’ta gösterilecek

“Büyülü Beyazperde” bölümündeki uzun metrajlı filmler Avenue Cinemax’ta 12.30, 15.00, 18.00 ve 21.00 seanslarında gösterilecek. Sadece bu bölümdeki filmlerin ücretli/biletli olduğu festivalde diğer gösterimler ücretsiz olacak. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda 10 TL karşılığı satılacak biletler ve festival konusunda daha detaylı bilgi 22 78782 numaralı telefondan ya da www.lefkosabelediyesi.org internet adresinden elde edilebilecek.

Belgeseller Arabahmet Kültür Evi, kısa filmler üniversitelerde olacak

Belgesel film gösterimleri Arabahmet Kültür Evi’nde, kısa filmler 8-12 Nisan tarihleri arasında sırasıyla AKÜN, YDÜ, UKÜ, ARUCAD Art Space ve KAÜ’de yer alacak. Özel gereksinimli bireylere yönelik filmler ise 8-12 Nisan arası YDÜ Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi’nde yer alacak. “Kuir Sinema” belgesel ve kısa film seçkisi EMAA’da, çocuklara yönelik müzikli belgesel film gösterimi Lefkoşa AKM’de, ilkokul öğrencilerine

yönelik animasyon 8-12 Nisan arasında her sabah saat 11.00’de Avenue Cinemax’ta ve mahkûmlara yönelik film gösterimi ise 12 Nisanda Merkezi Cezaevi’nde gerçekleşecek.

Emin Alper 5 Nisan Cuma saat 18.00’deki “Kızkardeşler” gösterimine katılacak

Festivalde “Kız kardeşler”filmi yönetmeni Emin Alper ve oyuncusu Kayhan Açıkgöz, “Umutlu Bir Hikaye” ile “Müzikli Bir Hikaye” belgesellerinin yönetmeni Jale İncekol ve “Yaşar Kemal Efsanesi” belgeselinin yönetmeni Aydın Orak ile kısa film yönetmenleri Umut Subaşı, Gökhan Kaya, Buğra Mert Alkayalar, Elif Sözen ve Onur Yağız konuk olarak yer alarak filmleri sonrasında izleyici ile buluşacaklar.