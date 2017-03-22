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LTB Başkanı Harmancı, çocuklara suyun bugün ve gelecek için önemini anlattı

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LTB Başkanı Harmancı, çocuklara suyun bugün ve gelecek için önemini anlattı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla bugün British Culture College öğrencileri’ni kabul etti.

LTB Başkanı Harmancı, çocukları kabulünde, suyun bugün ve gelecek için önemine değinirken aynı zamanda bilinçli kullanıma dair bilgiler verdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre çocuklara ziyaretlerinde British Culture College Anaokul ve Anasınıf Müdür Müavini Yeşim Sakallılar ile British Culture College İlkokul Müdürü Mediha Koçer de eşlik etti.

Harmancı konuşmasında British Culture College Müdür Muavini Yeşim Sakallılar’a su konusunda gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür etti.

Suyun gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasının herkesin görevi olduğuna dikkat çeken Harmancı, suyu bilinçli kullanmak ve korumanın çocuklara küçük yaştan aşılanması gerektiğini söyledi.

Başkan Harmancı, British Culture College öğrencileri ile bir arada olmaktan ve su gibi önemli bir konunun doğru aktarılmasına vesile olmaktan büyük mutluluk duyduğunu da ifade etti.

Başkan Harmancı ayrıca, ziyarette çocukların yanlarında taşıdıkları “Bir damla da sen kurtar” ve “Su hayattır” şeklindeki sloganların büyük anlam taşıdığını ifade ederek çocukların sorularını yanıtladı.

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