LTB Başkanı Harmancı Detay'ın sorularını cevapladı... Harmancı ne yapacak? Ajandasında ne var?

Harmancı ne yapacak? Ajandasında ne var? LTB Başkanı Mehmet Harmancı Detay’a anlattı.

Harmancı ne yapacak? Ajandasında ne var?

LTB Başkanı Mehmet Harmancı Detay’a anlattı.

• Avrupa’nın tek bölünmüş başkentinde kapılar kapalı, Bay Yorgaicis ile kapıların açılması ile ilgili ne gibi girişimler yapmayı düşünüyor?

• Lefkoşa’da Pandemi döneminde ihtiyaçlılara ne gibi yardımlarda bulunuldu?

• Lefkoşa’da yakın dönemde ne gibi projeler hayata geçecek?

• İstanbul Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kardeş Belediye protokolü imzaladı, ne gibi işler yapmayı planlıyor?

• Yeniden aday olmayı düşünüyor mu? Siyasi yol haritası ne?

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