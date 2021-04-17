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LTB Başkanı Harmancı Detay'ın sorularını cevapladı... Harmancı ne yapacak? Ajandasında ne var?

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Harmancı ne yapacak? Ajandasında ne var? LTB Başkanı  Mehmet Harmancı Detay’a anlattı.
LTB Başkanı Harmancı Detay'ın sorularını cevapladı... Harmancı ne yapacak? Ajandasında ne var?

Harmancı ne yapacak? Ajandasında ne var?

LTB Başkanı  Mehmet Harmancı Detay’a anlattı.

• Avrupa’nın tek bölünmüş başkentinde kapılar kapalı, Bay Yorgaicis ile kapıların açılması ile ilgili ne gibi girişimler yapmayı düşünüyor?

• Lefkoşa’da Pandemi döneminde ihtiyaçlılara ne gibi yardımlarda bulunuldu?

• Lefkoşa’da yakın dönemde ne gibi projeler hayata geçecek?

• İstanbul Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kardeş Belediye protokolü imzaladı, ne gibi işler yapmayı planlıyor?

• Yeniden aday olmayı düşünüyor mu? Siyasi yol haritası ne?

Pazartesi saat 21’de Detay Kıbrıs Facebook ve Youtube sayfalarında174586774_1844609292368676_1606172367279656153_n-001.jpg

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