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LTB Başkanı Harmancı: “Ekiplerimiz gece boyunca görevlerinin başında”

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yağışlı hava kütlesinin gece daha etkili olacağını ifade ederek, ekiplerin tüm gece boyunca görevlerinin başında olacağını vurguladı.
LTB Başkanı Harmancı: “Ekiplerimiz gece boyunca görevlerinin başında”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya üzerinden ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağmura ilişkin bir açıklama yaptı.

Harmancı, “Meteoroloji Dairesi’nden aldığımız bilgi yağışlı hava kütlesinin gece daha etkili bir şekilde geleceği yönünde. An itibarı ile hastane civarında dere taşması sonucu yol kapalı durumdadır. Ekiplerimiz tüm gün olduğu gibi gece boyunca da görevlerinin başındadır” dedi.

Ekiplerin gelen çağrıları tek tek kontrol ettiğini vurgulayan Harmancı, “Dereler tam kapasite akmaktadır. Yurttaşlarımız önemli gördükleri sorunları 185 numaralı telefondan belediyemize aktarabilirler” ifadelerini kullandı.

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