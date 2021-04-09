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LTB Başkanı Harmancı, Fransız Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’yu kabul etti

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’yu kabul etti.
LTB Başkanı Harmancı, Fransız Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’yu kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Fransa’nın Kıbrıs Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’yu kabul etti.

Görüşmede LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Fransız Büyükelçisi’ne belediyenin çalışmaları ve LTB’nin Lefkoşa Rum Belediyesi ile ikili ilişkileri hakkında bilgi verirken Avrupa Birliği  projeleri hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Oldukça verimli geçen görüşmede Elçilik 1. Sekreteri Kilian Vivien ve Kültürel İşbirliği Ateşesi Elodie Wynar ile LTB Dış İlişkiler ve Organizasyon Şubesi Amiri Münevver Atakan ve Dış İlişkiler görevlisi Fatoş Arabacıoğlu Adalı da hazır bulundu.

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