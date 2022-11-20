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LTB Başkanı Harmancı, İnsan Hakları Platformu ve Cyprus Stop Trafficking temsilcileriyle görüştü

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LTB Başkanı Harmancı, İnsan Hakları Platformu ve Cyprus Stop Trafficking temsilcileriyle görüştü
LTB Başkanı Harmancı, İnsan Hakları Platformu ve Cyprus Stop Trafficking temsilcileriyle görüştü

LTB Başkanı Harmancı, İnsan Hakları Platformu ve Cyprus Stop Trafficking temsilcileriyle görüştü

 

 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, İnsan Hakları Platformu ve Cyprus Stop Trafficking temsilcilerini kabul etti.

 

Kıbrıs’ın güneyinde insan ticareti mağdurlarına destek olan ve lobi çalışmaları yürüten Cyprus Stop Trafficking örgütü yetkilileri, Başkan Harmancı’ya belediye sınırları içerisinde bulunan gece kulüplerinin kapatılması ve insan ticareti mağdurlarına LTB Kadın Sığınma Evi tarafından sunulan desteklerden ötürü teşekkürlerini iletti.

 

Görüşmede insan ticaretiyle mücadelenin ada genelinde bütünlükçü bir yaklaşımla nasıl genişletilebileceği ilgili görüş alışverişinde bulundu. Etkili bir mücadele için hem toplumsal farkındalığın artırılmasına hem de siyasi irade ve cesarete ihtiyaç olduğunun altını çizen Harmancı, bu alanda her türlü iş birliği ve dayanışmaya devam edeceklerini belirtti.

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Görüşmede söz alan İnsan Hakları Platformu yetkilileri Derya Beyatlı ve Fezile Osum, LTB'nin insan ticareti mağdurlarına sundukları desteğin hayati önemine işaret ettiler ve İnsan Hakları Platformu adına teşekkür belgesimi Başkan Harmancı'ya sundular.

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