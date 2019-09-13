  • BIST 102.680
  • Altın 274,783
  • Dolar 5,6769
  • Euro 6,2989
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

LTB Başkanı Harmancı, KKTC Mental Aritmetik Takımı öğrencilerini kabul etti

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bu yıl 8’incisi düzenlenen Türkiye Memoriad Mental Aritmetik Şampiyonası’nda yeni başarılara imza atan KKTC Mental Aritmetik Takımı öğrencileri ile eğitimcilerini kabul etti.
LTB Başkanı Harmancı, KKTC Mental Aritmetik Takımı öğrencilerini kabul etti

Harmancı öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. 

LTB’den verilen bilgiye göre, Mental Aritmetik Eğitmeni ve KKTC temsilcisi Belgün Belevi ise kabul için LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

Belevi’nin,  KKTC Mental Aritmetik Takımı’nın 6 yarışmacıyla katıldığı Türkiye Memoriad Mental Aritmetik Şampiyonası’ndan son 4 yılda kazandığı başarılara bir yenisini daha  ekleyerek 4 kupa daha aldığı; Ankara’daki şampiyonada, 3 farklı yaş kategorisinde başarılı sonuçlar alarak ülkeyi en iyi şekilde temsil ettiği bilgilerini aktardığı belirtildi.

KKTC MENTAL ARİTMETİK TAKIMI’NDAN 4 KUPA…

Türkiye Memoriad Mental Aritmetik Şampiyonası’nda, 7 yaş kategorisinde yarışan Milada Çınaroğlu şampiyonluğu kazanırken, genel klasmanda 5. olarak gelecek yıl KKTC’yi olimpiyatlarda temsil etme hakkı elde etti. 

8 yaş kategorisinde Alisa Türel, geçen yıl elde ettiği başarıyı tekrarlayarak 3’üncü oldu ve kupa almaya hak kazandı. 10 yaş kategorisinde, Sarp Türel ise, şampiyonluğun yanı sıra genel klasmanda 3’üncü olarak yarışmayı çifte kupa ile tamamladı. Aynı zamanda Sarp Türel, adını, Dubai’de düzenlenecek olimpiyat listesine de yazdırmayı başardı. 

Uluslararası Turkey Open 2019 ayağı, İstanbul’da, 14-15-16 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek ve bu yarışmaya da Sarp Türel ve Milada Çınaroğlu’nun yanı sıra, ismi dünya sıralamasında ilk 10’a girmeyi başaran dünya rekortmeni Dila Bilen temsil edilecek. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akdoğan köyünde bayrağı çalan kişi aranıyor12 Eylül 2019 Perşembe 20:09
  • 119 bin Kıbrıslı Türke pasaport12 Eylül 2019 Perşembe 20:03
  • CTP Milletvekili İncirli'den patlamaya ilişkin açıklama: "Silahsız bir yurt silahsız bir dünya"12 Eylül 2019 Perşembe 20:02
  • Tufan Erhürman: Hepimize geçmiş olsun…12 Eylül 2019 Perşembe 19:54
  • İskele-Karpaz yolunda korkutan kaza12 Eylül 2019 Perşembe 18:40
  • Firari şahıs yakalandı12 Eylül 2019 Perşembe 18:23
  • 6 saat Elektrik kesintisi12 Eylül 2019 Perşembe 18:14
  • Özyiğit: “Ders çıkararak gerekli adımları atmalıyız”12 Eylül 2019 Perşembe 17:59
  • GİAD gereken tedbirlerin alınması çağrısında bulundu12 Eylül 2019 Perşembe 17:51
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Türkler Birliği himayesinde Yaz Şenliği düzenlendi12 Eylül 2019 Perşembe 17:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti