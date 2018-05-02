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LTB Başkanı Harmancı: “LBO Halk Müziği Korosu başarılı konserlere imza atıyor”

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LTB Başkanı Harmancı: “LBO Halk Müziği Korosu başarılı konserlere imza atıyor”
LTB Başkanı Harmancı: “LBO Halk Müziği Korosu başarılı konserlere imza atıyor”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Koro Şefi Hasibe Aksaç’ı kabul etti. 

LBO Halk Müziği Koro Şefi Hasibe Aksaç’a ziyarette, Lefkoşa Belediye Orkestrası Sorumlusu Direnç Sarıca ile LBO Orkestra bağlama sanatçısı İbrahim Sezikli ile  koro üyesi Serap Sayar da eşlik etti. 

Halk Müziği Koro Şefi Hasibe Aksaç ziyarette Başkan Harmancı’ya çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek, 8 Mayıs Salı akşamı LTB Binası otoparkında  gerçekleştirilecek olan Halk Müziği Korosu Açık Hava Konseri’ne davet etti. 

LTB Başkanı Harmancı
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkosa Belediye Orkestrası’nın birbirinden güzel konserlere imza attığını belirterek, yurttaşlara halk müziğini sevdirdiğini söyledi. Çalışmaları nedeni ile Halk Müziği Koro Şefi Hasibe Aksaç ile koro üyelerini tebrik eden Başkan Harmancı, tüm yurttaşları 8 Mayıs Salı günü gerçekleştirilecek olan konsere davet etti. 

8 Mayıs Salı akşamı LTB otoparkında gerçekleştirilecek ve halka açık olan LTB Halk Müzigi Konseri saat 20:00’de başlayacak. Konserde Kıbrıs türkülerinin yanısıra Kırıkkale, Lüleburgaz, Bursa, Erzurum, Çavuşlu, Görele ve Tekirdağ yörelerinde de türküler seslendirilecek. 
 

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