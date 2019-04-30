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LTB Başkanı Harmancı: “Lefkoşa’da yeni kapı talebi şımarıklık değil ihtiyaç ve zorunluluk”

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 Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, başkent Lefkoşa’da iki yeni kapı daha açılmasını istedi.
LTB Başkanı Harmancı: “Lefkoşa’da yeni kapı talebi şımarıklık değil ihtiyaç ve zorunluluk”

Yeni kapı talebinin şımarıklık değil ihtiyaç ve zorunluluk olduğunu kaydeden Harmancı, “Bıçak kemiğe dayandı” dedi.
 

Harmancı, Mağusa Kapısı’nın araçlı geçişlere; Baf Kapısı’nın da yaya geçişlerine açılmasıyla, halen sıkışıklık yaşanan kapılarda rahatlama sağlanacağını vurguladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lefkoşa'da yeni bir geçiş kapısı açılması talebi şımarıklık değil bir ihtiyaç ve bir zorunluluk olduğunu belirtti.
2015’te Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Kostantinos Yorgacis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, kendisinin de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bu yönde ortak bir iradeleri olduğunu beyan ettiklerini kaydeden Harmancı, ayrıca yetkili otoritelerle de bizzat görüştüğünü ifade etti.

Derinya ve Aplıç kapılarına ilişkin alınan kararları baltalamamak ve geciktirmemek adına bu talep için kamuoyu oluşturma çabalarını hep kontrollü tuttuklarını fakat artık bıçağın kemiğe dayandığını belirten Mehmet Harmancı, Lefkoşa'nın doğusunda Mağusa Kapısı'nın araçlı geçişlere açılmasının insanların Metehan (Aydemet) kapısında yaşadığı çileyi rahatlatacağını, aynı zamanda Baf Kapısı’nın yaya geçişlerine açılmasının turist dolaşımında Lokmacı barikatına da rahat bir nefes aldıracağını anlattı.

“İNİSİYATİF OLUŞTURMA KARARLIĞINDAYIZ… SENDİKAL PLATFORM’LA GÖRÜŞTÜK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB’nin bu konuda bir inisiyatif oluşturma kararlılığında olduğunu ve dün Sendikal Platform’la da bir ön görüşme yaptıklarını açıkladı.

“Bundan sonra sivil toplum örgütleri konuya ilgili kamuoyunda farkındalık yaratabilecek bireylerle de bir araya geleceğiz” diyen Harmancı, “Lefkoşa yaşadığımız ülkenin merkezidir ve her iki belediye başkanı da iradesini ortaya koymuştur. Lefkoşa'da açılacak kapıların farklı bölgelerde kapı açılması talebi ile Güney yönetimi tarafından esir tutulmasını da kabul edilemez bulmaktayım” değerlendirmesi yaptı.

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