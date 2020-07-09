LTB Başkanı Harmancı Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Kansu’yla Görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu’yla görüştü.

LTB’den verilen bilgiye göre Harmancı, görüşmede yaptığı konuşmada, koronavirüsle başlayan kapanma sürecinde ihtiyaçlılara gıda dağıttıklarını, dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini, işyerleri denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürerek bulaşma riskini azalttıklarına inandığını kaydetti.

Harmancı, salgına karşı verilen mücadelede yerel yönetim ile sivil toplumun iş birliğinin önemini vurguladı.

KANSU

Antalya Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Oya Kansu ise belediye olarak aldıkları önlemler ile Türkiye’nin koronavirüs vaka sayısı olarak en başarılı yerel yönetimlerinden biri olmayı başardıklarını söyledi.

Belediye tesisinde maske üretimi de yaptıklarını ifade eden Kansu, Lefkoşa halkına maske katkısı yapmak istediklerini belirtti.

Kansu, Başkan Harmancı’yı Ekim ayında belediyenin düzenleyeceği Kaleiçi Festivali’ne davet etti.