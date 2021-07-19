  • BIST 1.351,590
  • Altın 496,15
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 38 °C
SON DAKİKATokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi için 450 bin imza toplandı

LTB Başkanı Harmancı, Türkiye’nin 5 Büyükşehir Belediyesinin Başkanları İle Biraraya Geldi

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin davetlisi olarak KKTC’de bulunan Türkiye’nin 5 büyükşehir belediyesinin başkanı ve beraberlerindeki heyetle görüştü. 
LTB Başkanı Harmancı, Türkiye’nin 5 Büyükşehir Belediyesinin Başkanları İle Biraraya Geldi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin davetlisi olarak KKTC’de bulunan Türkiye’nin 5 büyükşehir belediyesinin başkanı ve beraberlerindeki heyetle görüştü. 
LTB’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yer aldı. Görüşmede ayrıca Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ yanında Türkiye’den gelen diğer üst düzey yetkililer de hazır bulundu.

baskan-harmanci,-turkiye’nin-5-buyuksehir-belediyesinin-baskanlari-ile-bir-araya-geldi-(2).jpg
Görüşmede belediyeler arasındaki diyaloğun ve iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda fikir teatisinde bulunulurken LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuk belediye başkanlarına Başkent Lefkoşa’nın geçmişten günümüze tarihi ve belediye faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. 
Geçmişte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yapmış olan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başkan Harmancı’ya bir sonraki ziyaretinde Kadın Sığınma Evi ve Paylaşım Mutfağı’nı yerinde ziyaret etme istediğini belirtti. 
Hizmetlerinin merkezine insanı koyduklarını ve her rengi kucaklayan anlayış ile hizmet verdiklerine değinen Başkan Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak ağırladıkları belediyeler ile karşılıklı tecrübe paylaşımı ile iş birliklerini geliştirmenin de yararlı olacağını sözlerine ekledi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB’nin Desteği İle ‘Oğlumla Bir Yolculuk’ Projesi Başlıyor15 Temmuz 2021 Perşembe 14:12
  • LTB Bayram sürecinde de yurttaşlara hizmet vermeye devam edecek15 Temmuz 2021 Perşembe 10:35
  • Lefkoşa’da Dün Bir Evde Yangın Çıktı14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:33
  • LTB 194 İş Yerini Denetledi13 Temmuz 2021 Salı 11:49
  • Türkeli kavşağında kaza: Yaralılar var!12 Temmuz 2021 Pazartesi 22:43
  • Lefkoşa’da Elektrik Kesintisi12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:44
  • Bu Yollara Dikkat!11 Temmuz 2021 Pazar 14:00
  • Gönyeli’de İktisatbank – Çağaloğlu Çemberi Arasındaki Yol Pazar Günü Trafiğe Kapalı09 Temmuz 2021 Cuma 15:14
  • LTB, Kızılay Bölgesine Kanalizasyon Yatırımı Yapıyor09 Temmuz 2021 Cuma 14:36
  • Hamitköy'de hurdalık yandı! 70 adet araç yandı!08 Temmuz 2021 Perşembe 18:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti