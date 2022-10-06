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LTB başkanı Harmancı'dan AKP'nin hedefindeki Doğuş Derya'ya destek

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LTB başkanı Harmancı'dan AKP'nin hedefindeki Doğuş Derya'ya destek
LTB başkanı Harmancı'dan AKP'nin hedefindeki Doğuş Derya'ya destek

LTB başkanı Harmancı'dan AKP'nin hedefindeki Doğuş Derya'ya destek

İşte açıklama;

Dogus Derya dönemsel olarak bakıldığında oldukça anlamlı ve maksatlı organize bir sosyal medya linç girişimine maruz bırakılmaktadır. Doğuş Derya mecliste silahlanma yarışının hem adamıza hem de yakın coğrafyamıza yaşatabileceği trajediyi aktarmıştır. Barış, değeri bilinmesi gereken önemli bir olgudur.

AKP, MHP ve onlar gibi düşünenler net olarak bilmelidir ki Kıbrıs Türk halkından Türkiye’ye ve Türk halkına asla düşman çıkmaz. Buna ilaveten başka bir gerçek daha bilinmelidir; özgürlüğümüz, laikliğimiz, yargı bağımsızlığımız ve demokrasi anlayışımız kaybedebileceğimiz son noktalardır.

Özgürlüğümüzden, laiklikten, yargı bağımsızlığından ve demokrasi anlayışımızdan da birileri istedi diye korkup vazgeçecek değiliz. Bu değerler etrafında hep beraber olmayı da, kenetlenmeyi de biliriz.

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