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LTB Başkanı Mehmet Harancı Hükümeti istifaya çağırdı!

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LTB Başkanı Hükümeti istifaya çağırdı! LTB Başkanı Mehmet Harmancı Özel Jet krizi sonrası hükümeti istifaya davet etti!
LTB Başkanı Mehmet Harancı Hükümeti istifaya çağırdı!

Harmancı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: 

Bazı konuları ayıklayarak son günlerde yaşananlara ilişkin yorum yapmak isterim.

“Jet” konusunda kadınların uyruklarından yola çıkarak yapılan yorumlar çok çirkin, yaşlarından dolayı yapılan sorgulamalar bir derece manalı olsa da tümü de olayın özünden bizi ayırıcı nitelikte.

Olayın özü 26 Haziran tarihine kadar büyük bir ihaleyi kazanıp imza atma hakkına sahip bir firma ortada dururken, ihaleyi kaybetmiş bir firmayı hükümetin iddiası konuya ilişkin inceleme yapmaları için ülkeye getiritilmesi ve bu operasyonun bir fiil devlet adına hükümet eliyle yürütülmesi meselesidir. Tam bir hukuk cinayeti, yürütülen ihale açısından tam bir rezalet.

Ülkeye girişte yapılan ve uygulanmayan prosedürler (itfaiye girişi, karantina) ilgili tüm tarafların bir saniye daha orada olmayacak şekilde görevden ayrılmasını gerektiriyor.

 

Tablo açıktır hükümetin istifa etmesi ve belirlenen tarihe kadar bir seçim hükümeti ile yola devam edilmesi gerekmektedir.

Bu yaşananların ve mecliste dün “verilmeye çalışılan” birbirinden tezat sözüm ona cevapların hiçbirinin kamu vicdaninda aklanabilmesinin imkanı yoktur.

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