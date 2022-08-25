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LTB Başkanı Mehmet Harmancı: Bir çuval inciri berbat ettiler

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bir çuval inciri berbat ettiler..." dedi.
LTB Başkanı Mehmet Harmancı: Bir çuval inciri berbat ettiler

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, "Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı" oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından basına bir açıklama yaptı.

LTB Başkanı Harmancı, “Bugün burada yaklaşık hukuk, teamül ve demokrasi cinayeti işlendi” dedi.

Harmancı, belediyelerin bir boşluk içerisinde kalacağını da ifade ederek, “Tam bir çorbaya çevirdiler. Ne acelesi vardı?” diye sordu.

“AK Parti size bir ödev vermiş olabilir, Başbakanlığınız buna bağlı demiş olabilir ama bunu oturup doğru bir şekilde yaparsınız” diyen Harmancı, UBP’nin kendisini sorgulaması gerektiğini vurguladı.

Harmancı, “Bu partinin hukukçusu yok mu ya? Herkesin hayatını bir boşluğa sürüklüyorlar. Biz direnmeye devam edeceğiz. Bu bizim değil, ülkenin meselesidir. Bir çuval inciri berbat ettiler, çok daha büyük bir kaos yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Yasa tasarısı üzerinde değişiklikler yapıldığına da işaret eden Harmancı, “Son halini inceleyip daha detaylı bir açıklama yapacağız” şeklinde konuştu.

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