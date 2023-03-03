LTB Başkanı Mehmet Harmancı, GMB Başkanı Süleyman Uluçay’ı Ziyaret Etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a nezaket ve taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Lefkoşa ve Gazimağusa kentinde yapı denetimleri hususunda benzer görüş bulunduğu ve çalışmalar yürütüldüğünün vurgulandığı ziyarette, iki kentin Başkanları Harmancı ve Uluçay, olası deprem ve afet durumunda benzer acıların yaşanmaması adına ivedi alınması gereken önlemler ve hayatın normale dönmesi konusunda yapılacak çalışmalar için iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket edeceklerini belirtti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, ziyaretinden ötürü LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti. Hem LTB’nin hem de LTB Başkanı Harmancı’nın desteğini her zaman yanında hissettiğini ifade eden Başkan Uluçay, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin genelde ülke özelde ise Gazimağusa kenti için büyük bir trajedi ve travma olduğunu söyledi. Buna benzer bir travmanın en son 1964 yılında, aynı gün içerisinde bu kadar çok sayıda Türk’ün hayatını kaybetmesi sonucu yaşandığını belirten Başkan Uluçay, genel olarak ülkede bir yas, matem ve travmanın yaşanması ile birlikte Gazimağusa’da bunun çok daha derin acılara neden olduğunu söyledi.

Şehrin yavaş yavaş yeniden normale dönebilmesi için Gazimağusa Belediyesi’nin çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Başkan Uluçay, Şampiyon Melekler’in anısını yaşatmak ile ilgili hükümetin aldığı kararların ailelerin istediği ve onayladığı en iyi şekliyle yapılabilmesi için de çalışmaların başlatıldığını söyledi. Ziyareti vesilesi ile de acıyı paylaştığı için de LTB Başkanı Harmancı’ya teşekkür eden Uluçay, el birliği ile çocukların anısının yaşatılacağını bununla birlikte halkın da tekrardan normal hayata dönebilmesi için adımlar atılacağını söyledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise ziyarette yaptığı konuşmada, tüm ülkeye ve Gazimağusa kentimizin halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin özelde Gazimağusa’yı derinden etkilediğini ifade eden Harmancı, tüm ülkenin de bu travmanın yansımalarını yaşadığını belirtti. Önceliğin ülkeyi ve şehirleri bu şartlara hazırlamak olurken yaraları beraber sarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Harmancı, şehirler arası dayanışma, paylaşma ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Yapı denetimleri hususunda Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gazimağusa Belediyesi’nin benzer görüşleri olduğunu belirten Harmancı, yapı denetimi konusunda LTB’nin 11 yıllık bir tecrübesi olduğunu, Gazimağusa Belediyesi’nin de 2019 yılından başlayan bir süreci olduğunu ifade etti. Bir sonraki aşamanın denetimleri daha da sıklaştırarak ilerlemek olduğunu da vurgulayan Harmancı, yapı denetimi sürecinin sadece nihai tasvip öncesi müellifin sorumlu tutulacağı bir süreç olmadığını, kontrollerin de bir tamam yapılıp yapılmadığının da değerlendirilmesi hususunun da bu sürece dahil olduğunu kaydetti.

Normalleşme sürecinde sosyal fayda sağlayacak etkinlikler için yerel yönetimlerin de önemine dikkat çeken LTB Başkanı Harmancı, “umarım bir daha yaşamayız, yaşamamak için de gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.