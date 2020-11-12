LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Göç-Taş’ı kabul etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 14 Kasım Cumartesi saat 16.00’da “Bölgemizde Umut Var!” adlı şölen düzenleyecek Göçmenköy Taşkınköy Kültür Derneği(Göç-Taş) heyetini kabul etti. Evren Demirbilek Başkanlığındaki Göç-Taş heyeti Başkan Harmancı’ya çıkarttıkları Göç-Taş Dergisi’ni takdim ederken şölen hakkında da detaylı bilgi sundu ve kendisini konser ile halk dansları gösterilerinin gerçekleşeceği şölene davet etti. Göç-Taş Halk Dansları ekiplerinin gösterileri ve Sol Anahtarı grubunun konserinin yer alacağı şölen 14 Kasım Cumartesi saat 16.00’da Göçmenköy Çocuk Parkı’nda gerçekleşecek.