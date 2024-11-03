LTB Başkanı Mehmet Harmancı’dan Asfalt Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla Bedrettin Demirel Caddesi ve İçişleri Bakanlığı arkasında yürütülen asfalt kaplama ve yenileme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Harmancı, paylaşımında, “Herkese iyi bir pazar günü diliyorum” diyerek hafta sonunda çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede daha konforlu bir trafik akışının sağlanacağını belirtti.

Bedrettin Demirel Caddesi ve çevresinde yapılan asfaltlama çalışmaları kapsamında yolda meydana gelen bozulmalar onarıldı ve yol yüzeyi tamamen yenilendi. Belediye yetkililerinden edinilen bilgilere göre, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki trafik akışının daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor.