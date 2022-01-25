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LTB Başkanı ve TDP MYK üyesi Harmancı: TDP kadroları umudun adresi olabilmeyi başaramamıştır

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"TDP’nin yeni fikirlerle ve genişleteceği kadroları ile ayrıştırıcı değil birleştirici bir yol haritası ile uzun soluklu bir yolculuğa çıması gerek."
LTB Başkanı ve TDP MYK üyesi Harmancı: TDP kadroları umudun adresi olabilmeyi başaramamıştır

İşte açıklama;

Biz hatayı nerede yaptıkla başlayıp bunu sadece 3-5 kişiyle değil bu geleneğe başından beri emek vermiş, katkı koymuş yol arkadaşlarımızla konuşmalıyız. Halkımızı ve sivil toplumu da bu istişarelerin merkezi yaparak elbette.

Verilen mesaj nettir. TDP kadroları umudun adresi olabilmeyi başaramamıştır. TDP’nin yeni fikirlerle ve genişleteceği kadroları ile ayrıştırıcı değil birleştirici bir yol haritası ile uzun soluklu bir yolculuğa çıması gerek.

Süreçler ve duygusallıktan arınıp biraz daha gerçekçi bakarak elbette daha geniş açıklamalar yapılabilir.

Benim tavrım bugün için bellidir, ortak hedefler doğrultusunda mümkün olan başarı hikayeleri için birleştirici bir duruş sergilemek olacaktır.

İlerleyen günlerde daha net daha somut olarak açıklayacağım gelişmeler olacaktır.

Son seçim sürecinde yılmadan usanmadan partiyi ayakta tutmaya çalışan başta gençler olmak üzere sorumluluk alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

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