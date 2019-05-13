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LTB başkentte gece denetimleri gerçekleştirdi: Bir çok yere ceza yağdı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetim ekipleri 8 Mayıs Çarşamba günü başkentte faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik gece denetimi gerçekleştirdi. LTB ekipleri gece denetimleri kapsamında 38 iş yerini denetledi.
LTB başkentte gece denetimleri gerçekleştirdi: Bir çok yere ceza yağdı

Belediye Yasası Kapsamında Ceza Kesildi

Dinero Off Licence, Cebe 2 Market, Kayıkhane Off Licence, Semamar Market, Switch On Off Licence, Dereboyu Market, Okut Off Licence, Kampanya Market ve  Bin Çavuş Cafe isimli iş yerlerine sağlık karnesiz personel çalıştırdıkları nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para ceza kesildi.

 

Köylüm Pansiyon isimli iş yerine izinsiz çalışmaktan, Harabe Bilardo Salonu isimli iş yerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan, Mahmut Başarır İnternet Cafe isimli iş yerine izinsiz çalışmaktan, Pilav Dünyası isimli iş yerine gayrı sihhi ortam ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. 

 

Müsadere İşlemleri Yapıldı

Reis Süpermarket (Merkez) isimli iş yerinden 40 birim (260 adet) donmuş ürün erimiş olduğundan, Kampanya Market isimli iş yerinden 2 Birim ürün (10,025 gr.)  hatalı muhafaza edildiğinden, Okut Off Licence isimli iş yerinden  7 Birim (40  adet) ürün son kullanım tarihi geçmiş  olduğundan, Holly Food Restoran isimli iş yerinden  3 Birim (10 kg) ürün uygun olmayan muhafaza koşullarından dolayı müsadere edilmiştir.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre: 5 Restoran, 1 Kafe, 6 Bar, 1 Meyhane , 6 Market, 5 Off Licence, 8 Pansiyon, 3 İnternet Kafe, 1 Kahvehane, 1 Bilardo Salonu, 1 Pasta imalat ve Satış Yeri.

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