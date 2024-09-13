LTB, başkentteki okullarda hazırlıkları tamamladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) her eğitim-öğretim yılı başında olduğu gibi bu yılda belediye sınırları içerisindeki devlet okullarında hazırlıkları tamamladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) her eğitim-öğretim yılı başında olduğu gibi bu yılda belediye sınırları içerisindeki devlet okullarında hazırlıkları tamamladı.

LTB Temizlik ile Park-Bahçeler Şubesi’nin birlikte yürüttükleri ve 26 Ağustos 2024 tarihinde başlayan okullara yönelik çalışmalar çerçevesinde 40 adet ilk ve ortaöğretim okulu temizlendi ve ağaç budamaları yapıldı. Ayrıca 3 okulda da oyun alanı yenilemesi yapan LTB, 1 okulda ise trafik düzenlemesine gitti.

LTB çalışmalar kapsamında kamu okullarının temizlik, hijyen, çevre ve trafik düzenlemesi anlamında yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmiş oldu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı eğitim-öğretimin insan hayatındaki öneminin farkında olan bir yerel yönetim olarak tüm kamu okullarına yönelik tüm çalışmaları tamamladıklarını kaydederek tüm öğretmenlere, eğitim emekçilerine, çocuklara ve gençlere iyi bir eğitim-öğretim yılı diledi.