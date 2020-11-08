LTB Başkentteki Yaşlıların Her Zaman Yanında

2 Kasım-6 Kasım tarihleri arasında Yaşlılar Birimi’ne bağlı hemşire ekipleri tarafından ziyaret edilen 266 yaşlının şeker ve tansiyon ölçümü yapıldı; 15 kişinin kanı alınarak tahlilleri yaptırıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Yaşlılara Hizmet Birimi başkentte 65 yaş üzeri bireylerin günlük yaşamlarına hem yardımcı olmak hem de kolaylaştırmak amacıyla birime kayıtlı olan 2.580 üyesine ücretsiz olarak şeker ve tansiyon ölçümleri, pansuman, hastaneye ulaşımı sağlama gibi sağlık hizmetleri veriyor. Psikolojik danışmanlık desteği de sunan birim, üyelerine kuaförlük hizmeti de vermekte.

1 haftada 266 üyenin şeker ve tansiyon ölçümü yapıldı

2 Kasım-6 Kasım tarihleri arasında Yaşlılar Birimi’ne bağlı hemşire ekipleri tarafından ziyaret edilen 266 yaşlının şeker ve tansiyon ölçümü yapıldı; 15 kişinin kanı alınarak tahlilleri yaptırıldı.

Geçtiğimiz hafta kuaför ekibi tarafından 5 kişiye kuaförlük hizmeti verilirken, psikolojik danışmanlık ekipleri ise 4 kişiyi ziyaret ederek danışmanlık hizmetinde bulundu, 12 kişinin de diyaliz hizmetleri için hastaneye ulaşımı sağlandı ve 5 üyenin pansuman işlemi gerçekleştirildi. 19 kişiye de hastane hizmeti sunulurken, 21 ev ziyareti gerçekleştirildi. Yine aynı tarihlerde birime üye 26 kişinin doğum günü kutlandı.

Birime üye olmak veya birimle ilgili bilgi almak isteyenler 22 85 221 numaralı telefon (Dahili 1403 -1488) ve 60 85284 numaralı telefona ulaşabilirler.