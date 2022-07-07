LTB Bayram sürecinde de yurttaşlara hizmet vermeye devam edecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’da yurttaşların Kurban Bayramı’nı, belediye hizmetleri açısından sorunsuz ve eksiksiz geçirmesi için gerekli tüm hazırlıkları yaptı, acil durumlar için önlem ve tedbirleri aldı.



Alo 185 Çözüm Hattı 24 Saat Devrede

LTB gerek rutin çalışma programlarıyla gerekse nöbetçi çalışanlarıyla Bayram tatilinde de hizmet vermeye devam edecek. Lefkoşalılar bayram süresi boyunca her türlü taleplerini “Alo 185 Çözüm Hattı”na 24 saat bildirebilecek.



Zabıta ekipleri bayram tatili süresince görevlerinin başında olacak ve rutin olarak gerçekleştirdikleri denetim ve kontrollerini de sürdürecekler.



Halk Sağlığı Şubesi İş Yeri Denetimlerine Devam Edecek



LTB Halk Sağlığı Şubesi, Bayram öncesinde de yurttaşların hijyenik ortamlarda taze ve sağlıklı gıda tüketmesi için rutin denetimlerini yapıyor. Denetimlerde gıda işletmeleri, berber ve kuaför salonları, güzellik salonları, restoranlar, kafeler ve kahvehaneleri genel hijyen açısından denetledi. Bayram tatili süresince de Halk Sağlığı Şubesi nöbetçi ekipleri görev başında olacak. Temizlik Şubesi Rutin Şekilde Evsel Atıkları Toplayacak LTB Temizlik Şubesi tarafından rutin olarak yapılan genel çöp toplama çalışması bayram süresince hiçbir gecikme ve aksaklık olmadan aynı şekilde devam edecek.

Temizlik Şubesi ekipleri ayrıca bayram sürecinde de şehrin temizlik ve düzeninin bozulmaması adına ana arterlerdeki temizlik çalışmalarını sürdürecek.



LTB sınırları içerisinde yer alan tüm mezarlıkların temizliği de Temizlik Şubesi ekipleri tarafından bayram öncesinde tamamlandı.

Defin İşlemleri



Defin İşlemleri için 0548 8340582 numaralı telefondan Münür Avşaroğlu’na ulaşılabilir.



Bayramda Açık Pazar Kurulmuyor



Pazar günleri Merkez Lefkoşa’da kurulan Açık Pazar 10 Temmuz Pazar günü, Bayramın ikinci günü olması nedeni ile kurulmayacaktır.



Belediye Pazarı 11 Temmuz Pazartesi günü açık olacak



Belediye Pazarı (Bandabuliya) 11 Temmuz Pazartesi günü açık olacak.



LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibine 7/24 ulaşılabilir



Bayram süresince LTB Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibine 7/24 ulaşılabilir, aranabilir, mesaj atılabilir. Her türlü bilgilendirme, yönlendirme ve sığınma talepleri için 0542 876 30 30 ve 0533 855 30 30 numaralı telefonlar 7/24 aranabilir, Whatsapp veya Viber’dan mesaj atılabilir.

Kiosk Cihazlarından 7/24 Kontörlü Su Yüklenebilecek Bayram tatili süresince kontörlü su sayacı kullanan aboneler LTB binası girişinde, LTB Fidanlığı’nda, Kemal Şemiler Caddesi’nde (Metehan), Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde ve LTB Haspolat Şubesi’nde bulunan kiosklardan kartları ile diledikleri zaman su yükleyebilecekler.



Ayrıca su faturası, emlak vergisi,reklam borcu, meslek vergisi borcu,LTB kira borcu ve trafik cezaları da www.lefkosabelediyesi.org web sitesinden ödenebiliyor.