"LTB, Beslenme Desteğiyle Okullarda Çocuklara Destek Veriyor"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda ve sosyal
destek politikaları çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarına Beslenme Desteği Projesi’ni
ekledi. Proje kapsamında LTB, devlete ait ilkokullardaki öğrencilere beslenme
desteğinde bulunuyor. LTB Toplum Çalışmaları Şubesi tarafından oluşturulan
proje,BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 24. Maddesi çerçevesinde devletlerin garanti
altına alması gereken her çocuğun yeterli ve sağlıklı beslenme hakkına dikkat
çekiyor.
LTB kaynakları yanında, kurum, kuruluş ve bireylerin katkısı ve dayanışması ile
sürdürülen projede bugüne kadar Arabahmet İlkokulu, Çağlayan İlkokulu, Atatürk
ilkokulu, Haspolat İlkokulu, Yenicami Okul Öncesi, Gelibolu İlkokulu, Hamitköy
İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu ve Şht. Yalçın İlkokulu’nda 2130 öğrenciye
beslenme desteği sağlandı. Projeye bugüne kadar Arun gönüllüleri ile Vakıflar
Bankası Lefkoşa Merkez Şube ve Krediler Müdürlüğü, Albank, Şah Fırın ve Meriç
Hellimleri, Sefa Karahasan ve Sevgün Yorgancı, Luxuryeva investment Ltd, Barış
Yuca Motors Ltd. ve Pembe Büke Nuralış (vefat eden annesi Gökçen Hanım anısına)
katkıda bulundular.
Başkan Harmancı: “Bu şehir paylaşmayı da dayanışmayı da iyi bilir. Sizlerin
destekleriyle daha fazla çocuğa destek vereceğiz”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı bu projenin Paylaşım Mutfağı, Paylaşım Bakkalı ve
sonrasında Paylaşım Dükkanı gibi çok önemli ve değerli bir proje olduğunu ve
belediyenin sosyal adalet mücadelesi ile sosyal destek politikalarının bir devamı
olarak okullarda da öğrencilere ulaştığını kaydetti. “Birimiz tok birimiz aç olmaz”
diyerek bir yola çıktıklarını belirten Harmancı: “Bu şehir paylaşmayı da dayanışmayı
da iyi bilir. Paylaşım Mutfağı ve Paylaşım Dükkanı bunun en güzel iki örneğidir.
Beslenme Desteği Projesi ile de mümkün olan en fazla öğrenciye ulaşmayı ve bu
konuda toplum genelinde farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Bundan önce olduğu
gibi bundan sonra da sizlerin destekleriyle daha fazla çocuğa destek vereceğiz” dedi.
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