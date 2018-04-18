LTB Beyaz Yasemin Projesi’nin 5. Dönemi  başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içerisindeki restoran ve kafe gibi iş yerlerinde hijyen koşulları ile hizmet standartlarını yükselten, çevre kirliliği yaratmadan hizmet veren, engelli erişimine müsait, çalışanlarına yönelik sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratan işletmelere tescil belgesi verilen Beyaz Yasemin projesinde 5. dönem bugün gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Eğitimi ile başladı.

Başkan Harmancı: “Beyaz Yasemin Lefkoşa’ya Daha Da Yayılacak”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Beyaz Yasemin projesinde her geçen gün standartın yükseltildiğini gerek hijyen gerekse de hizmet kalitesine yansıyan unsurları içinde barındırdırıp işletmelere önemli yenilik ve katkı sağladığına vurgu yaptı.

Başkan Harmancı, projenin işletmeler arasında bir rekabet ortamı yarattığına bunun sonucunda da yurttaşlara daha iyi hizmet sunulduğunu ifade etti. Beyaz Yasemin Belgesi’ni markalaştırmak için girişimlerinin sürdüğünü kaydeden Başkan Harmancı, “Bizler Beyaz Yasemin Belgesi’nin standart bir belge olmaktan çıkarma noktasındayız. Beyaz Yasemin Belgesi özel bir belge. Umarım Turizm Bakanlığı’da bu yıl Beyaz Yasemin belgesinin tanıtımı için gereken ilgi ve alakayı gösterir.” dedi.

Değerlendirmelerde Tarafsızlık İlkesi Korunuyor

LTB tarafından başlatılan ve yerel yönetimlerde bir ilk olan Beyaz Yasemin projesi, tarafsızlık ilkesinin korunması amacıyla, ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sürdürülüyor. Bu kapsamda iş yerlerinin değerlendirilmesi ve belge almaya hak kazananların belirlenmesi için oluşturulan komisyon LTB Başkanı, LTB Meclis Üyesi, Gıda Mühendisleri Odası Temsilcisi, Çevre Mühendisleri Odası Temsilcisi, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Temsilcisi ve Kıbrıs Türk Ortepedik Özürlüler Derneği temsilcisinden oluşmaktadır.