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LTB binasında Cumhurbaşkanı Tatar'ın fotoğrafı yok

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LTB binasında Cumhurbaşkanı Tatar'ın fotoğrafı yok
LTB binasında Cumhurbaşkanı Tatar'ın fotoğrafı yok

Araştırmacı - Yazar Hüseyin Çakır sosyal medya hesabı üzerinden LTB'nin merkez binasının içinden bir fotoğrafını paylaşarak Cumhurbaşkanı Tatar'ın fotoğrafı olması gereken yerde hala daha 4. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın fotoğrafı olduğunu gösterdi.

İşte Çakır'ın çok ses getiren paylaşımı:

Lefkoşa Türk Belediyesi merkez binasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın fotoğrafı yok! Hala daha 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın fotoğrafı duruyor! Belediye Başkanı Mehmet Harmancı'nın Cumhurbaşkanı galiba halen Sayın Akıncı'dır! Yasalara uy sayın başkan! Halk seni izliyor. Halk üyesi olduğun partiyi de izledi ve sandıkta bıraktı. İlk seçimde sen de o sandıkta kalacan. Çünkü bu kez zaten CTP yanında olmayacak!

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