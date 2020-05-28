  • BIST 105.533
  • Altın 377,406
  • Dolar 6,8139
  • Euro 7,5078
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

LTB bölgesel temizlik çalışmalarına Haziranda başlayacağını duyurdu

» »
LTB bölgesel temizlik çalışmalarına Haziranda başlayacağını duyurdu
LTB bölgesel temizlik çalışmalarına Haziranda başlayacağını duyurdu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) her yıl rutin olarak nisanda başlayan bölgesel temizlik çalışmalarının bu yıl pandemi süreci nedeniyle haziranda başlayacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, yaz döneminde yangın tehlikesi oluşturan ve sinek, böcek, yılan üremesine sebep olan boş arsa ve arazilerin yarattığı çevre kirliliği ve toplum sağlığını tehdit edebilecek risklerin ortadan kaldırılması amacıyla ilk olarak Haspolat Bölgesi’nden başlayacak olan çalışmalar, belirlenen rotasyon doğrultusunda tüm bölgelerde devam edecek.

Mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan boş arsa ve arazilerin temizliği LTB tarafından yapılacak ve Belediye Meclisi’nin almış olduğu karar doğrultusunda metrekaresi 0.25 kuruş şeklinde ücretlendirilip mal sahiplerine faturalandırılacak.

Açıklamaya göre LTB Temizlik Şubesi pandemi nedeniyle, seyrek çalışma takvimi kapsamında, Mart ve Nisan ayları ile Mayıs ayının ilk iki haftasında şehirdeki tüm ana caddeler, parklar ve mezarlıkların temizliklerini tamamladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis uyardı: Lefkoşa'da görüş mesafesi azaldı, yollarda su birikintileri oluştu05 Mayıs 2020 Salı 13:21
  • Lefkoşa'da kavga 4 yaralı! Yaralılar hastaneye kaldırıldı!29 Nisan 2020 Çarşamba 22:23
  • "Haziran bittiğinde Belediyeler çok ciddi maaş krizleri yaşayabilir"29 Nisan 2020 Çarşamba 13:45
  • Hastane'de Covid-19 ile ilgili yeni düzenlemeler hayata geçirildi27 Nisan 2020 Pazartesi 21:31
  • Son Dakika: Kooperatif Merkez Bankası önünde eylem!27 Nisan 2020 Pazartesi 11:19
  • Son dakika: Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı24 Nisan 2020 Cuma 20:05
  • Lefkoşa’da korkutan kaza: 1 yaralı19 Nisan 2020 Pazar 09:32
  • Sahte paraya dikkat!18 Nisan 2020 Cumartesi 14:54
  • Lefkoşa'da ani ölüm!02 Nisan 2020 Perşembe 10:30
  • Ani ve gayri tabii ölüm26 Mart 2020 Perşembe 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti