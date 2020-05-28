LTB bölgesel temizlik çalışmalarına Haziranda başlayacağını duyurdu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) her yıl rutin olarak nisanda başlayan bölgesel temizlik çalışmalarının bu yıl pandemi süreci nedeniyle haziranda başlayacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, yaz döneminde yangın tehlikesi oluşturan ve sinek, böcek, yılan üremesine sebep olan boş arsa ve arazilerin yarattığı çevre kirliliği ve toplum sağlığını tehdit edebilecek risklerin ortadan kaldırılması amacıyla ilk olarak Haspolat Bölgesi’nden başlayacak olan çalışmalar, belirlenen rotasyon doğrultusunda tüm bölgelerde devam edecek.

Mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan boş arsa ve arazilerin temizliği LTB tarafından yapılacak ve Belediye Meclisi’nin almış olduğu karar doğrultusunda metrekaresi 0.25 kuruş şeklinde ücretlendirilip mal sahiplerine faturalandırılacak.

Açıklamaya göre LTB Temizlik Şubesi pandemi nedeniyle, seyrek çalışma takvimi kapsamında, Mart ve Nisan ayları ile Mayıs ayının ilk iki haftasında şehirdeki tüm ana caddeler, parklar ve mezarlıkların temizliklerini tamamladı.