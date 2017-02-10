LTB çalışanları “Engelli Bireylere Davranış Şekli” konulu eğitim çalışmasına katıldı

Eğitim çalışmasında, engelli bireyin tanımı, engel grupları, engel gruplarına göre davranış şekilleri, engellilere yönelik iletişim teknikleri ve empati gibi konu başlıkları anlatıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), toplumda engelli bireylere karşı farkındalığı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. LTB bünyesinde bulundan Engellemeyen Lefkoşa Birimi’nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında dün (09.02.2017) LTB çalışanlarına yönelik “Engelli Bireylere Davranış Şekli” konulu eğitim çalışması geçekleştirildi. Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Biran Mertan tarafından verilen farkındalık eğitimi belediye çalışanlarının katılımı ile LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda yapıldı. Eğitim çalışmasında, engelli bireyin tanımı, engel grupları, engel gruplarına göre davranış şekilleri, engellilere yönelik iletişim teknikleri ve empati gibi konu başlıkları anlatıldı. Katılımcıların eşlik ettiği uygulamalarla da engelli bireylerin dünyası tanıtılarak empati kurulmas sağlandı.