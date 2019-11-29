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LTB çalışanları yeşil alanlara fidan dikti

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) daha temiz bir başkent yaratılması hedefi ile hem memurlar hem de işçi çalışanların katılımı ile sürdürdüğü temizlik çalışmalarına, fidan dikimlerini de ekledi.
LTB çalışanları yeşil alanlara fidan dikti

LTB’den yapılan açıklamaya göre, imar onayı alınırken inşaat alanına dikilmesi şart koşulan ancak otopark durumu, bodrum gibi arazi içinde bulunup da arazi içerisine fidan dikimi teknik olarak mümkün olmayan inşaat alanlarında dikilmesi gerekli fidanlar, LTB Fidanlığına teslim ediliyor.

Bu fidanlar da dün temizlik çalışmaları ile beraber Dumlupınar’da bulunan belediyeye ait yeşil alanlara LTB personeli tarafından dikildi.

Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) desteği ile LTB çalışanlarının gönüllü olarak katıldığı temizlik seferberliği her ay rutin şekilde gerçekleştiriliyor. Sivil toplum kuruluşları, okullar ve yurttaşların bireysel olarak da destek vererek katkı koyduğu çalışmalarla ilgili bir sonraki etkinlik, LTB’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

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