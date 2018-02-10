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LTB çalışanlarından kadın hastalıklarını mercek altına alacak çalışmaya katkı

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LTB çalışanlarından kadın hastalıklarını mercek altına alacak çalışmaya katkı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kadın çalışanları, kadın hastalıklarının haritalanarak mercek altına alınması için başlatılan çalışmaya katılarak destek verdi. 

Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma İnisiyatifi Oxford Üniversitesi Baş Araştırmacısı ve Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği (KISAA) Başkanı Dr. Nilüfer Rahmioğlu Ramiz tarafından başlatılan çalışma ile ülkedeki kadın hastalıkları haritalanarak mercek altına alınacak. Gerekli araştırmaların ardından ortaya çıkacak harita ile kadınlarda görülen hastalıklara dair daha sağlıklı tespitler yapılabilecek. 
Oxford Üniversitesi liderliğinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi akademik işbirliği, British IVF hastanesi klinik işbirliği, Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği, sivil toplum işbirliği ile yürütülen araştırmalarda 18-55 yaş arasında bulunan seksen bin kadını hedef alındı.
Bu kapsamda LTB kadın çalışanları da proje anketini doldurup hastalıklarının kalıtsal sebeplerinin araştırılmasına katkı koymak için gerekli olan örnekleri verdiler.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da ülkemizde yaşanan sağlık sorunlarına dair birçok tartışmanın yaşandığını, ancak bu tartışmaların bilimsel veriler ışığında yapılamamasının çözüm üretme noktasında önemli bir eksiklik olduğunu ifade etti. Kıbrıs Kadın Sağlığı Araştırma Derneği’nin başlattığı çalışmanın bu anlamda oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Harmancı, LTB kadın çalışanlarına konuya gösterdikleri duyarlılık ve destek için teşekkür etti.

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