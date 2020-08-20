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LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi Hizmet Vermeye Başladı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde kurulan Dayanışma ve Eğitim Merkezi hizmet vermeye başladı.
LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi Hizmet Vermeye Başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde kurulan Dayanışma ve Eğitim Merkezi hizmet vermeye başladı. Merkezde özel görüşmelerin yapılacağı bir danışma odasının yanı sıra, toplumun kullanımına da açık olan bir toplantı odası ve seminer salonu bulunuyor.

8 Mart 2020 tarihinde hizmete girmesi planlanan LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi; o dönem yaşanan korkunç kadın cinayeti  ve ardından gelişen Covid- 19 salgınının getirdiği karantina süreci nedeniyle hem planlanan açılış ve tanıtım törenini hem de aktivite ve hizmetlerini askıya almak durumunda kalmıştı. Binanın tadilatı LTB öz kaynakları ile iç düzenlemesi ise Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve LTB tarafından yürütülen Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında tamamlanmıştı.

Ülke olarak açılım sürecinin devam ettiği şu günlerde, bir yandan halk sağlığını ön planda tutarken diğer yandan da geciken hizmetlerini hayata geçirmek için çalışan LTB; merkezin ihtiyaç duyan tüm toplum kesimleri tarafından fiziksel mesafe kurallarına ve diğer sağlık önlemlerine sadık kalarak kullanılmasını hedefliyor.

Randevu Sistemi ile Sivil Topluma Ücretsiz Kullanım

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi randevu sistemi ile sivil topluma ücretsiz olarak, özel kişi ve kurumlara da düşük bir bağış karşılığında hizmete açılmış olup; toplanacak bağışlar LTB Sığınma Evi, LTB Elele Kreşi ve LTB Engelsiz Evi’nin ihtiyaçları için kullanılacaktır. Eylül ayından itibaren LTB tarafından organize edilecek
çeşitli eğitim ve farkındalık çalışmalarının da Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde yürütülmesi planlanıyor. Toplantı veya seminer odasının rezervasyonu https://www.lefkosabelediyesi.org/randevu-al/ linkine girerek gerçekleştirilebilmektedir.

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