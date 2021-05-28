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LTB duyurdu

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Mehmet Akif Caddesi’nde Yol Kapama Duyurusu
LTB duyurdu

Mehmet Akif Caddesi’nde Yol Kapama Duyurusu

Mehmet Akif Caddesi’nde Kemerli Çarşı olarak bilinen yerde devam etmekte olan kaldırım çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bölgedeki çalışma kapsamında kaldırımda bulunan elektrik hatları ve direklerinin yayalara daha rahat yürüme imkanı yaratması için yer altına alınması planlandı. Bu amaçla 28 Mayıs Cuma gününden 30 Mayıs Pazar akşamına kadar kazı ve altyapı çalışması yapılacaktır. Çalışmalar esnasında yolun bir kısmı trafik akışına kapatılacak ve trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanacaktır.


Çalışmalar süresince güzergahı kullanacak sürücülerin trafik levha, işaret ve işaretçilerine uymaları rica olunur. 

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