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LTB duyurdu: Rauf Denktaş Caddesi’nde yama çalışması yapılacak

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kontrollüğünde bugün Göçmenköy bölgesindeki Rauf Denktaş Caddesi’nde yama çalışması yapılacak.
LTB duyurdu: Rauf Denktaş Caddesi’nde yama çalışması yapılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kontrollüğünde bugün Göçmenköy bölgesindeki Rauf Denktaş Caddesi’nde yama çalışması yapılacak.

LTB’den yapılan açıklamada, sabah 08.00 ile 17.00 saatleri arasında devam edecek çalışmalar dolayısıyla cadde üzerindeki trafiğin paralel yollardan sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, “Bu güzergahı kullanacak sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur” denildi.

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