  • BIST 9191.29
  • Altın 1972.027
  • Dolar 30.7535
  • Euro 33.0431
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİsrail Batı Şeria'da gece baskınları düzenledi

LTB duyurdu: Su yükleme işlemleri yapılamayacak!

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi, sistem yenilemesinden dolayı su yükleme işlemlerinin yapılamayacağını duyurdu.
LTB duyurdu: Su yükleme işlemleri yapılamayacak!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yapılan duyuruya göre, daha etkin hizmet vermek için sistemde yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın saat 16.00’dan 26 Şubat Pazartesi’ye kadar LTB kioskları, web sitesi ile mobil uygulamasından ödeme ve su yükleme işlemlerinin yapılamayacağı bildirildi.

Açıklamada, “Ayrıca, anlaşmalı bankalar ile anlaşmalı su kontör yükleme noktalarından yükleme yapılamayacaktır. Özellikle kontörlü su kullanan yurttaşlarımızın 23 Şubat Cuma günü 16.00’ya kadar su yüklemelerini tamamları, çalışmalar sürecinde su eksikliği yaşamamalarını sağlayacaktır.” denildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akaryakıt fiyatlarına yeni zam geldi14 Şubat 2024 Çarşamba 21:37
  • Gülsen İlkbahar: Atalay’ı desteklediğim için Arıklı ve ailesinden tehdit mesajları alıyorum14 Şubat 2024 Çarşamba 20:31
  • Spor Dairesi: Bisiklet Federasyonu’nun etkinlikleri durduruldu14 Şubat 2024 Çarşamba 20:29
  • Pasaport ve vize harçlarına yüzde 65 zam!14 Şubat 2024 Çarşamba 20:27
  • İlk kez kimlik alanlar 500 TL ödeyecek...14 Şubat 2024 Çarşamba 16:14
  • Berova: Gümrük Otomasyon Sistemi’nde gözle görülür iyileşmeler sağlandı14 Şubat 2024 Çarşamba 15:59
  • Yurttaşlık, pasaport ve vize harçları yüzde 65 arttı...14 Şubat 2024 Çarşamba 15:56
  • Rum Meteorolojiden sarı alarm14 Şubat 2024 Çarşamba 15:56
  • Reklam levhaları harçları değişti14 Şubat 2024 Çarşamba 15:53
  • Yağışlı hava pazar gününe kadar devam edecek14 Şubat 2024 Çarşamba 15:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti