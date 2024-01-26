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LTB Ekipleri 19 günde 285 iş yeri denetledi!

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LTB, Lefkoşalıların sağlığı ve güvenliği için denetim ve bilgilendirmeyi aralıksız olarak sürdürüyor.
LTB Ekipleri 19 günde 285 iş yeri denetledi!

Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşalıların sağlığı ve güvenliği için 2024 yılında da tecrübeli ekipleriyle denetimlerini sürdürüyor. LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi tarafından sürdürülen çalışmalarda ekipler gündüz ve gece olmak üzere tüm gıda ile ilişkili yerleri denetliyorlar. Şubeye bağlı ekipler ayrıca yeni Belediyeler Yasası’nda iş yeri izinleri maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin de işletmelere bilgilendirmelerini sürdürüyor.

Ekipler 19 günde 285 iş yeri denetledi, imha ve müsadereler yaptı, ihbar ve para cezası uyguladı 
1-19 Ocak 2024 tarihlerini kapsayan denetimlerde ekipler toplam 258 iş yeri denetimi yaparken, 4 imha gerçekleştirdi, 1 iş yerinden 3 birim (202 adet) ürün etiketsiz ve satışı yasak olduğundan dolayı müsadere etti, 1 iş yerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel işlettiğinden dolayı yazılı ihbar verdi, 14 iş yerine izinsiz olduklarından dolayı yasal işlem uyguladı, 1 iş yerine ise çevre kirliliğinden dolayı 18.103 TL para cezası kesti. 

Yılın ilk ayında masa başında da yoğun mesai harcanıyor
Her yıl başında çıkarılan veya yenilenen meslek izinleri, sağlık karnesi ve iş yeri izinlerinden dolayı masa başında da yoğun bir mesai harcayan LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi, Sağlık karnesi başvurularında 110 kişi için sevk verirken 242 Sağlık karnesi hazırladı ve 188 izin yazdı. 
31 Aralık 2023 tarihinden itibaren LTB sınırları içinde faaliyet gösteren işletmelere ait tüm izinler bitmiş olup izinsiz olan tüm işyerlerine yönelik kapatma bildirimleri verilmeye başlandı. Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi yetkilileri, belediye sınırlarında faaliyet gösteren tüm işletmelere 2024 yılı iş yeri izin başvurularını ivedi olarak yapmaları çağrısında bulundu.
Kişi ve işyerlerinin mağduriyet yaşamaması için LTB uyarılarına devam ediyor
LTB ekipleri 2023 yılı başından itibaren iş yeri sahipleri ve çalışanlarına yeni yasa maddeleriyle ilgili ayrıntılı bilgilendirmelerini sürdürerek, meslek izinleri, iş yeri izinleri ve rutin hijyen koşullara uyulması gerektiği konusunda da uyarılarını yapıyorlar. 
Meslek İzni Olmadan İş Yeri açmanın cezası 1 Aylık Asgari Ücret oldu
Belediye sınırları içerisinde her iş yeri için belediyeden meslek izni almak zorunluluğu bulunuyor. İzin almadan açılan işletmeler için yasanın 122. Maddesi kapsamında 1 asgari ücret ceza uygulanıyor. 
Sağlık karnesiz personel çalıştırmanın cezası asgari ücretin %50’si 
Belediye sınırları içinde herhangi bir kişi, açılması izne bağlı olan iş yerleri, belediyeden önceden yazılı izin almadan açamaz ve çalıştıramaz. Yeni yasa kapsamında iş yeri izin harcı asgari ücretin %4’ü, izin yenileme harcı ise yine asgari ücretin %0.5’i tutarındadır. Yine yeni yasa kapsamında, işverenlerin müstahdemlerine sağlık karnesi çıkartmaması halinde cezası asgari ücretin %50’si şeklinde düzenlenmiştir.

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