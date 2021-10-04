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LTB ekiplerinin denetimleri sürüyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş yerlerine yönelik  denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 89 iş yerini denetledi.
LTB ekiplerinin denetimleri sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş yerlerine yönelik  denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 89 iş yerini denetledi.                                   

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler kontrol ediliyor.

 

133 Birim Ürün Müsadere Edildi, 3 iş Yerine İhbar Verildi

Denetimlerde  4 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 133 birim ürün müsadere edildi, 3 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

Yurttaşlar, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini iletebilirler.

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