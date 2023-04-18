LTB El Ele Kreşi’ndeki Çocuklardan 23 Nisan Gösterileri

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, meclis üyeleri ve çocukların ailelerinin izlediği gösteriler, Merkez Lefkoşa Konferans Salonu’nda yer aldı.

Gösterilerde çocuklar, kreş öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları 23 Nisan’a özel dans gösterilerini sunup, şiirler okudu.



Başkan Harmancı: “Tüm çocuklar için yaşamı daha adil kılabilmek amacıyla çalışıyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında, tüm çocuklar için yaşamı daha adil kılmak üzere çalışmalar yaptıklarını belirtti.



Eğitimin ayrımsız her çocuğun hakkı olduğunu vurgulayan Başkan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “El Ele Kreşi bizim için bu yönde attığımız ilk adımdı. Öğretmenlerimizin sevgisi ve çalışanlarımızın özverisi ile okul öncesi eğitimlerimizi veriyoruz.



Kreşimizde öğrenim gören çocuklarımızın, tıpkı Atatürk’ün de hedeflediği gibi özgür ve bilimin ışığında ilerleyebilmeleri için çalışıyoruz.

İyi ki varsınız ve ailelerimiz; iyi ki El Ele Kreşi’ne güvenip çocuklarınızı bizlere emanet ediyorsunuz . Tüm çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.”