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LTB Engelsiz Dans Grubu 5. Dönem Çalışmaları Başladı

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Farklı okullardan özel gereksinimli bireyler hem sosyalleşirken hem de sanatsal bir kurs vasıtasıyla özgüven kazanacak
LTB Engelsiz Dans Grubu 5. Dönem Çalışmaları Başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından düzenlenen Engelsiz Dans’ın 5.dönem çalışmaları TUFAD Salonu’nda başladı. Farklı okullardan özel gereksinimli bireylerin katıldığı çalışmalar Covid-19 tedbirleri çerçevinde sosyal mesafeli ve maske takılarak yapılıyor.

Haftada bir kez eğitmenler Zeki Tuncelli, Bekir Soyel ve Çisem Yetkiner tarafından verilen kurslarda özel gereksinimli bireyler modern ve Kıbrıs halk danslarıyla ilgili temel hareketleri öğreniyorlar. Modern dansla başlayan ve halk danslarının da eklenmesiyle daha da zengin dans çeşitliliğine ulaşan LTB Engelsiz Dans çalışmaları sonucunda hem gençlerin hazırlayacağı farklı kareografilerin aileleri ve toplumla paylaşılması hem de sanat yoluyla özgüvenlerinin arttırılması ve sosyalleşmeleri hedefleniyor.

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