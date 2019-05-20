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LTB Engelsiz Dans Okulu, özel gereksinimli bireylere yönelik halk dansları çalışmalarına başladı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Engelsiz Dans Okulu, özel gereksinimli bireylere yönelik çalışmalarına halk danslarını da ekledi.
LTB Engelsiz Dans Okulu, özel gereksinimli bireylere yönelik halk dansları çalışmalarına başladı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LTB Engelsiz Halk Dansları grubu çalışmaları her çarşamba günü 14.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.  Özel gereksinimli bireylerin ilgi gösterdiği çalışmalar Bandabuliya Sahne’de Ayşe Kişmir ve Umut Öksüz’ün eğitmenliğinde yapılıyor.

Tüm özel gereksinimli bireylere açık olan halk dansları çalışmalarına katılmak isteyenler LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi’ni (60 85 287) arayabilir. 

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