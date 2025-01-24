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LTB fırın denetimleri kapsamında bir işletmeye uyarı yaptı

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Lefkoşa Türk Belediyesi dün fırınları denetleyerek bir işletmeye uyarı yaptı.
LTB fırın denetimleri kapsamında bir işletmeye uyarı yaptı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Şubesi ile Halk Sağlığı Şubesi, belediye sınırları içerisindeki fırınlarda yaptığı denetlemelerde 51/95 ve 33/01 sayılı Belediyeler Yasası kapsamında bir işletmeye uyarıda bulundu.

LTB, fırınlara yönelik denetimlerde genel temizlik ve hijyen koşullarıyla gıdaların üzerine üretim ve son kullanma tarihi konulup konulmadığını ve çalışanların sağlık karneleri ve işletmenin çalışma izinleri kontrol ediliyor.

Denetimlerin gündüz ve gece rutin şekilde devam edeceği ve işletmelerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli sağlık koşullarını ve sağlık karneleriyle ilgili sorumluluklarını her zaman yerine getirmeleri gerektiği bildirildi.

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