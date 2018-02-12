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LTB Fotoğrafçılık Kurslarına Kayıtları Başladı

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LTB Fotoğrafçılık Kurslarına Kayıtları Başladı
LTB Fotoğrafçılık Kurslarına Kayıtları Başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen ve Fotoğraf sanatçısı Harun Uçar’ın eğitmenliğini yapacağı, fotoğrafçılık Kurslarına kayıtlar başladı. 

Yaş sınırının olmadığı fotoğrafçılık kurslarına ilgi duyanlar 1 Mart tarihine kadar Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'a kayıt yaptırabilecek. 

LTB Fotoğrafçılık Kurslarında katılımcılara, fotoğraf çekimi ve teknikleri konusunda teorik eğitimler ile birlikte pratikte de uygulama eğitimleri verilecek.

Aylık ücreti 100 TL olacak LTB Fotoğrafçılık Kurslarına  ilişkin ayrıntılı bilgi ve kayıt için 22 78 782 numaralı telefon aranabilir.

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