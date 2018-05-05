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LTB Gençlik ve Spor Festivali satranç turnuvasıyla başladı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB)Gençlik ve Spor Festivali bugün(5 Mayıs Cumartesi) Satranç Turnuvası ile başladı.
LTB Gençlik ve Spor Festivali satranç turnuvasıyla başladı

Lefkoşa Satranç Derneği(LSD) organizasyonu ve LTB ile LTB Spor Kulübü sponsorluğunda gerçekleştirilen ve Minikler,Yıldızlar ve Küçükler olmak üzere 3 kategoride düzenlenen turnuvanın açılışına LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB Asbaşkanı Akın Aktunç da katılarak çocuklarla birlikte turnuva heyecanına ortak oldular. 

LTB turnuvaları içinde rekor sayıya ulaşıldı

Kuzey Kıbrıs’ın tüm bölgelerinden 3 kategoride toplam 100 sporcunun katıldığı turnuva LTB’nin düzenlediği satranç turnuvaları içerisindeki rekor katılım sayısı olarak da kayıtlara geçti. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LSD Eğitim Sorumlusu Haluk Ramon Selçuk’un açılış konuşmalarıyla başlayan turnuva  İsviçre sistemi üzerinden Yıldızlar ile Küçüklerde 5 tur ve Miniklerde 6 tur üzerinden oynanacak.

Başkan Harmancı: “Önemli olan sadece kazanmak değil, birlikte sportmence mücadele etmek”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, geçtiğimiz yıllarda başarı ile gerçekleştirdikleri LTB Gençlik ve Spor Festivali ‘ni bu yıl yine farklı dallardaki turnuvalarla düzenlediklerini ve açılışı da satranç ile yapmayı uygun gördüklerini kaydetti. Bu alanda başarılı organizasyonlara imza attıkları LSD’ye de teşekkür eden Başkan Harmancı, “Bugün burada önemli olan sadece kazanmak değildir.Önemli olan birlikte,sportmence mücadele etmektir.   Herkese güzel maçlar,güzel zamanlar dilerim.” dedi.

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