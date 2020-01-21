LTB, Geri Dönüşümden Spora Tesis Yarattı..!

Lefkoşa Türk Belediyesi geri dönüşüm malzemelerinden müthiş bir spor tesisi hizmete sundu

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde Dumlupınar’a giderken yer alan Barış Manço Parkı çok amaçlı spor tesisi haline getirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın yaptığı açıklamada tamamıyla yenilenen tesisin geri dönüşüm malzemelerinden yapıldığını ve bunun büyük bir başarı olduğunu spora yatırım yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Harmancı, kamusal alanda spor yapılabilecek en güzel mekanlardan biri Küçük Kaymaklı Barış Manço Parkı” diye bu güzel mekanı takipçileri ile paylaştı.