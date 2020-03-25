LTB gıda yardım hattı hizmete giriyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), gıda ihtiyacı olan kişilerle daha hızlı ve etkin iletişim kurabilme adına ‘LTB Gıda Yardım Hattı’nı devreye koyuyor. İhtiyaç sahibi kişilere 20 Mart’tan beridir yardımcı olan LTB, iletişim hattı 185’e gelen taleplerin yoğunluğu üzerine yeni bir destek hattını devreye koyuyor.

Buraya yapılacak talepler LTB’nin dağıtım ekipleri tarafından evlere teslim edilecek. LTB Gıda Yardım Hattı, yarın sabah saat 09.00’dan itibaren (26 Mart Perşembe) devreye girecek ve her gün 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

185 hattı gıda yardımı konusunda devreden çıkacak

Yeni düzenlemeye göre gıda yardımı almak isteyen yurttaşlar 0533 833 05 82 veya 0533 840 05 82 numaraları arayabilecekler. Bu uygulama ile birlikte de gıda yardımları konusunda 185 hattı devreden çıkarılarak daha önce olduğu gibi rutin beledi talepler için aranacak. Gıda yardımları konusunda 185 hattının aranması durumunda yardımcı olunamayacak.