LTB: “Görüş ve eleştiriler her zaman için önemli”

Klermo, Lefkoşalıların LTB Trafik ekiplerinden herhangi bir şekilde ayrımcılık veya hataya göz yumduklarına dair kanıtlı bilgilerin şubeye iletilmesi halinde konunun mutlaka şube tarafından incelemeye alındığını belirtti.

LTB Zabıta şubesine bağlı Trafik Birim Sorumlusu Türkay Klermo, LTB zabıtalarının trafik dahil birçok alanda Lefkoşalılar için hizmet verdiğini belirterek, Lefkoşalıların görüş, öneri ve eleştirilerinin kendileri için her zaman çok önemli olduğunu vurguladı.

“Hatalı Parklara Ceza Kesilirken Hiçbir Şekilde Ayrımcılık Yapmıyoruz”

LTB Zabıta şubesine bağlı Trafik Birim Sorumlusu Türkay Klermo, şehirde trafik ekipleri olarak yazmış oldukları cezaların 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası çerçevesinde hatalı parklar olduğunu, bu hatalı parkların büyük çoğunluğunu da sarı çizgiye ve kaldırıma park etmenin oluşturduğunu kaydetti. Klermo, geçmiş yıllara kıyasla özel gereksinimli bireylerin yerine park edenlerin sayısında nispeten düşüşler yaşanmasına rağmen, halen ciddi oranlarda özel gereksinimli birey yerine park edenlerin olduğunu belirtti. Kamuoyunda, zabıtaların bazı kişilere hatalı olmalarına rağmen trafik cezası kesilmediği yönünde yanlış bir düşünce olduğunu, LTB Trafik ekiplerinin kim olduğuna kesinlikle bakmaksızın hatalı olan herkese ceza yazdığını, buna görevde olan tüm LTB personellerinin de dahil olduğunun altını çizdi. Klermo ayrıca, Lefkoşalıların LTB Trafik ekiplerinden herhangi bir şekilde ayrımcılık veya hataya göz yumduklarına dair kanıtlı bilgilerin şubeye iletilmesi halinde konunun mutlaka şube tarafından incelemeye alındığını belirtti.

“65 Yaş Üstü ve Özel Gereksinimli Bireylere LTB Otoparkları Ücretsiz”

Türkay Klermo, Lefkoşa sınırları içerisinde en çok park yeri sıkıntısının olduğu düşünülen surlar içerisinde 1507 araç kapasiteli toplam 21 park yeri bulunduğuna vurgu yaparak, LTB’ye ait otoparklarda ücretin 3 TL olduğunu ve mesai sonrası bu park yerlerinin ücretsiz olduğunu da belirtti. Klermo ayrıca, yine LTB’ye ait olan oto parkların her zaman 65 yaş üstü bireyler ve özel gereksinimli bireylere ücretsiz olduğunu da belirtti.

“Lefkoşalıların Görüş ve Eleştirileri Her Zaman için Önemli”

Daha iyi ve daha etkin hizmet vermek için LTB Trafik Birimi olarak, her zaman için Lefkoşalıların görüşlerine, önerilerine ve eleştirilerine açık olduklarını ve mutlaka duymak istediklerini de kaydeden Türkay Klermo, Lefkoşalıların 22 85 221 (dahili 1514 ve 1589) numaralı telefondan şubeye ulaşabileceklerini belirtti.

“Kan Bağışı yapıldı, şimdi de Şubemizin Koruluğunu Oluşturacağız”

Türkay Klermo, şubenin her zaman sosyal sorumluluk ile hareket ettiğini belirterek, imkanlar dahilinde her zaman ihtiyaçlı kesimler ile şehir ve ülke yararına olacak faaliyetlerde bulunmaya devam ettiklerini belirti. Klermo, bu kapsamda geçtiğimiz günlerde ülkemizde sıkça eksikliği yaşanan kan bağışında bulunduklarını belirtti. Ayrıca, şube olarak, daha yeşil bir Lefkoşa için, LTB sınırları içerisinde fidan dikimi gerçekleştirerek LTB Zabıta Şubesi koruluğu oluşturacaklarını ve etkinliğe Başkan Harmancı’nın da katılacağını belirtti.