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LTB göz açtırmadı! 93 iş yeri denetlendi

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LTB 93 İş Yerini Denetledi
LTB göz açtırmadı! 93 iş yeri denetlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 3 Aralık ile 14 Aralık tarihleri arasında toplam 93 iş yeri denetlendi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimler sonucunda 2 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi.

Friends Cafe, Aile Evi ve Merkez Restoran isimli işletmelere sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve gayrısıhhi ortamda çalışılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. Best Point Off Licence isimli işletmeden 6  birim ürün, saklama koşullarının uygun olmaması nedeniyle müsadere edildi. Alaaddin Gulle işletmesinin faaliyeti  işyeri izni olmaması, işyerinde yatı bulunması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 14 Kuaför ve Berber Salonu, 19 Eğitim Merkezi, 16 Restoran, 4 Büfe, 3 Fırın, 2 Kafeterya, 1 İnternet cafe, 1 Okul, 20 Market, 5 Off Licence, 1 Manav, 1 Sinema, 2 Dernek Lokali, 4 Gıda Deposu

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