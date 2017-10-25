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LTB Halk Sağlığı Denetimleri aralıksız devam ediyor

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LTB Halk Sağlığı Denetimleri aralıksız devam ediyor
LTB, Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimlerinde 4 iş yerine ihbar verdi, 1 iş yerinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu ve 24 birim ürünü müsadere etti.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor.  LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin 16 Ekim ile 20 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdiği rutin denetimlerde 58 iş yeri denetlendi.

Denetimler sonucunda 4 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verilirken; Ali Ateş Büfe isimli iş yerinin faaliyeti iş yeri izninin olmaması, sağlık karnesiz personel çalıştırması, gayrısıhhi ortam ve çevre kirliliği yaratması nedenleriyle geçici olarak durduruldu. Denetimlere ayrıca Okmar Süpermarket’ten 24 birim ürün de tarihi geçmiş olması nedeniyle müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre:  4 Pansiyon, 2 İnternet Cafe, 2 Büfe, 1 Motor Satışı, 1 Oto Galeri, 3 Kasap, 20 Kuaför  Berber ve Güzellik  Salonu, 1 Eğitim Merkezi, 1 Öğrenci Yurdu, 4 Restoran, 2 Gıda İmalathanesi, 7 Kafeterya, 2 Bar, 6 Market, 2 Dernek Lokali

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